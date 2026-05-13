La reflexión de Marco Tulio Cicerón: "La emoción de los celos es, con mucho, la más feroz"

También distinguía los celos de la envidia. Para él, los celos implican una reacción más activa y competitiva, mientras que la envidia suele ser más silenciosa, sin tanta confrontación directa.

En cambio, Aristóteles tenía otra postura. No veía todas las emociones como algo negativo, sino que pensaba que podían usarse de forma constructiva. En ese sentido, consideraba que incluso sentimientos intensos podían servir como impulso para mejorar y crecer.