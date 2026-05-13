La reflexión de Marco Tulio Cicerón: "La emoción de los celos es, con mucho, la más feroz"
Figura clave de la Antigua Roma, señalaba que "este sentimiento bloquea la capacidad de pensar con claridad y aleja a la persona de la razón". Descubrí todos los detalles en la nota.
"La emoción de los celos es, con mucho, la más feroz", aseguró el filósofo romano Marco Tulio Cicerón. Esta idea muestra algo que se repite a lo largo del tiempo: hay emociones que pueden tomar el control de cómo actuamos y afectar tanto nuestras relaciones como las decisiones cotidianas.
En la Antigua Roma, Cicerón se consolidó como una de las voces más influyentes del pensamiento filosófico y político. Sus reflexiones sobre la ética, la vida social y la naturaleza de las pasiones siguen siendo una referencia para entender cómo sentimientos como los celos pueden impactar en el comportamiento humano.
La reflexión de Marco Tulio Cicerón
Para Cicerón, los celos aparecen cuando una persona siente malestar al ver que otro tiene algo que ella desea. Esa mezcla de incomodidad, miedo a perder y comparación constante puede volverse intensa y llevar a reacciones impulsivas o poco racionales.
Desde su enfoque, influenciado por el estoicismo, este tipo de emoción nubla el juicio y hace que la persona pierda claridad al pensar. Por eso, creía que la clave estaba en entrenar la mente: bajar las expectativas sobre lo que se quiere, aceptar que nada es propio y evitar caer en comparaciones con los demás.
También distinguía los celos de la envidia. Para él, los celos implican una reacción más activa y competitiva, mientras que la envidia suele ser más silenciosa, sin tanta confrontación directa.
En cambio, Aristóteles tenía otra postura. No veía todas las emociones como algo negativo, sino que pensaba que podían usarse de forma constructiva. En ese sentido, consideraba que incluso sentimientos intensos podían servir como impulso para mejorar y crecer.
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