La rutina más recomendada para fortificar los hombros con ejercicios simples
El entrenador Aarón Santos, junto al director técnico de fitness, propone un entrenamiento de hombros con variantes de press para todos los niveles.
El mundo del fitness y la salud exige cuidar cada músculo, y el hombro, con sus partes anterior, medio y posterior, es uno de los más delicados de entrenar. Las lesiones en el manguito rotador o la articulación son frecuentes por mala técnica o exceso de peso, por lo que ejecutar correctamente los press es esencial.
Además, el hombro es un músculo muy estético, al nivel de pectoral y bíceps, y se nota con una camiseta ajustada, ayudando a formar esa clásica espalda en V que muchos buscan en el gimnasio.
Hoy, el entrenador experto Aarón Santos, nuestro director técnico de fitness, comparte dos rutinas de hombros: una fácil y otra más avanzada, con distintas variantes de press para trabajar todas las zonas del hombro de manera completa y segura.
Ejercicios recomendados para hombros
Variaciones básicas (para técnica, control y progresión)
- Press militar sentado con respaldo: brinda mayor estabilidad y reduce la exigencia del core, perfecto para concentrarse en la técnica.
- Press militar alterno: se empuja una mancuerna a la vez mientras la otra espera. Ayuda a mejorar la coordinación y corregir asimetrías.
- Press militar con agarre neutro (palmas enfrentadas): más cómodo para los hombros, disminuye el riesgo de molestias articulares.
- Press Arnold: comienza con las palmas hacia el cuerpo y rota al subir, aumentando el rango de movimiento y activando especialmente el deltoides anterior.
Variaciones avanzadas (para fuerza, estabilidad y desafío extra)
- Press militar de pie con mancuernas: exige mayor activación del core y control postural, ideal para fortalecer todo el tronco.
- Press militar unilateral: una sola mancuerna por vez, trabaja la estabilidad rotacional, fortalece el core lateral y corrige desequilibrios.
- Press Z-press con mancuernas: sentado en el suelo con piernas extendidas, aísla el hombro sin apoyo lumbar y desafía la movilidad y fuerza del core.
- Press militar con tempo controlado (por ejemplo, 3-1-2): controlar la velocidad aumenta el tiempo bajo tensión y mejora el control neuromuscular.
Con estas rutinas, los hombros ganan tamaño, fuerza y salud, combinando progresión técnica con desafíos avanzados para un entrenamiento completo y seguro.
