Las lluvias pararon la fiesta en la que iban a cocinar el postre Balcarce más largo del mundo: cuándo se hace

El récord pendiente: el postre más largo del mundo

La reprogramación mantiene en vilo uno de los principales atractivos de la celebración: el intento por superar la marca del postre Balcarce más largo del mundo. Esta actividad comunitaria y gastronómica no solo es un espectáculo visual, sino que además posee un fin estrictamente solidario, dado que todo lo recaudado con las porciones será destinado a la entidad Protección a la Infancia y al Hogar "Nuestro Sueño".