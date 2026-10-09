Las lluvias pararon la fiesta en la que iban a cocinar el postre Balcarce más largo del mundo: cuándo se hace
Las lluvias obligaron a postergar la clásica Fiesta Nacional del Postre Balcarce. La organización confirmó el nuevo calendario del evento de Buenos Aires.
Lo que prometía ser uno de los grandes atractivos del fin de semana largo en la Provincia de Buenos Aires debió ser reprogramado por fuerza mayor. La 22ª edición de la Fiesta Nacional del Postre en la ciudad de Balcarce fue suspendida debido a las intensas lluvias registradas.
Cuándo se realizará finalmente la Fiesta Nacional del Postre Balcarce
Originalmente pautada para desarrollarse entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre en las instalaciones de la Sociedad Rural local, la comisión organizadora del evento emitió un comunicado oficial confirmando la postergación.
Según el nuevo cronograma establecido, la festividad gastronómica se realizará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre. A pesar del cambio de fecha, la organización aseguró que se mantendrá la sede original (la Sociedad Rural de Balcarce) y se conservará el acceso libre y gratuito para todos los visitantes.
El récord pendiente: el postre más largo del mundo
La reprogramación mantiene en vilo uno de los principales atractivos de la celebración: el intento por superar la marca del postre Balcarce más largo del mundo. Esta actividad comunitaria y gastronómica no solo es un espectáculo visual, sino que además posee un fin estrictamente solidario, dado que todo lo recaudado con las porciones será destinado a la entidad Protección a la Infancia y al Hogar "Nuestro Sueño".
El nuevo calendario mantendrá también la grilla de actividades previstas, que incluye clases de cocina en vivo, talleres interactivos y la presencia de reconocidos referentes del rubro como Lulo Kazimirczyk, Edgardo Ríos (Mambrunense) y la madrina de la fiesta, Rocío Espinillo. En los próximos días, se difundirá el cronograma exacto con los horarios actualizados para el último fin de semana de octubre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario