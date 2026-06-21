Las predicciones mundialistas de la IA: así se armarían los cruces eliminatorios del torneo tras los primeros resultados.

Alemania (1°E) vs. Países Bajos (Mejor 3° del grupo F)

Suecia (1°F) vs. Marruecos (2°C)

Costa de Marfil (2°E) vs. Francia (2°I)

Noruega (1°I) vs. Brasil (Mejor 3° del grupo C)

México (1°A) vs. España (Mejor 3° del grupo H)

Inglaterra (1°L) vs. Bélgica (Mejor 3° del grupo G)

Nueva Zelanda (1°G) vs. Qatar (Mejor 3° del grupo B)

Estados Unidos (1°D) vs. Chequia (Mejor 3° del grupo A)

Uruguay (1°H) vs. Austria (2°J)

Colombia (2°K) vs. Croacia (2°L)

Suiza (1°B) vs. Ecuador (Mejor 3° del grupo E)

Australia (2°D) vs. Irán (2°G)

Argentina (1°J) vs. Arabia Saudita (2°H)

Portugal (1°K) vs. Senegal (Mejor 3° del grupo I)

Cuáles serían los partidos más atractivos y los rivales que evitarían las potencias en la llave final

El cuadro ofrece varios partidos de alto voltaje que podrían marcar el rumbo del Mundial. El atractivo principal aparece en Alemania-Países Bajos, un clásico europeo con historia y jerarquía, mientras que Argentina y Arabia Saudita volverían a verse las caras tras el inolvidable antecedente de Qatar 2022. También sobresalen Uruguay-Austria, Colombia-Croacia y un siempre interesante Costa de Marfil-Francia, que mezcla potencia física con los nervios de una eliminación.

Entre las selecciones que avanzaron como líderes, varias evitaron rivales de peso en esta primera ronda eliminatoria. Argentina, Portugal e Inglaterra aparecen, al menos en los papeles, con caminos más accesibles frente a Arabia Saudita, Senegal y Bélgica respectivamente. En cambio, Alemania no tuvo la misma fortuna y deberá enfrentar de entrada a una selección neerlandesa que perfectamente podría haber sido candidata a llegar mucho más lejos.

Si hay equipos que las potencias preferían no encontrar tan temprano, esos son Brasil, España y Países Bajos. Por eso, más allá de los nombres que encabezan el cuadro, la sensación es que los 16avos ofrecen varias trampas ocultas: rivales que no parten como favoritos, pero que tienen argumentos suficientes para alterar el orden previsto.