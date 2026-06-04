Las tortitas negras más famosas de la Argentina y show de Los Palmeras gratis: cuándo y dónde
Llega una nueva edición de la Fiesta de la Torta Negra con entrada gratis y show de Los Palmeras. Qué días se hace, dónde queda y el cronograma de actividades.
Si buscás una escapada ideal para este fin de semana, un pueblo bonaerense organiza la imperdible Fiesta de la Torta Negra. A muy pocas horas de la ciudad, los visitantes podrán disfrutar de la mejor gastronomía local, paseos para toda la familia y un espectacular show de Los Palmeras en vivo.
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Cuándo y dónde es la Fiesta de la Torta Negra
La octava edición de este popular festival se llevará a cabo el próximo sábado 6 y domingo 7 de junio en General Lavalle, un pintoresco destino ubicado a menos de tres horas de Buenos Aires. Este manjar dulce, elaborado históricamente en la zona, es una parada obligada para los viajeros que transitan la Ruta 11 rumbo a la Costa Atlántica.
El corazón de la celebración rinde homenaje a la Panadería Del Pueblo, fundada en 1959, la cual perfeccionó la irresistible receta cocinada a leña. Para ponerle un broche de oro a las jornadas festivas, el evento culminará con un espectacular show musical, totalmente libre y gratuito, a cargo del icónico grupo santafesino Los Palmeras.
Cronograma y actividades imperdibles en General Lavalle
Durante todo el fin de semana, la Avenida Mitre y el centro de la localidad se transformarán en un inmenso paseo peatonal, cultural y gastronómico. Entre las principales atracciones para disfrutar, se destacan:
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Circuito de panaderías locales: Puntos de venta y degustación de las auténticas tortitas negras lavallenses recién salidas del horno.
Paseo Gastronómico: Una amplia oferta que incluye food trucks, asadores criollos y puestos de productores regionales con quesos, miel y embutidos.
Feria de artesanos: Un gran sector exclusivamente dedicado a emprendedores para conocer el trabajo manual de la región.
Turismo cultural: Los espacios patrimoniales y museos del pueblo permanecerán abiertos al público ofreciendo visitas guiadas sin costo.
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