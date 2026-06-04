Las tortitas negras más famosas de la Argentina y show de Los Palmeras gratis: cuándo y dónde

Cuándo y dónde es la Fiesta de la Torta Negra

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La octava edición de este popular festival se llevará a cabo el próximo sábado 6 y domingo 7 de junio en General Lavalle, un pintoresco destino ubicado a menos de tres horas de Buenos Aires. Este manjar dulce, elaborado históricamente en la zona, es una parada obligada para los viajeros que transitan la Ruta 11 rumbo a la Costa Atlántica.