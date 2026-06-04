Federico Sturzenegger cambió la VTV y estos autos pueden estar 5 años sin necesidad de la oblea para circular

Uno de los cambios más celebrados por los usuarios particulares radica en la reconfiguración de los vencimientos. A partir de esta normativa, los dueños de vehículos nuevos gozarán de un amplio período de gracia antes de tener que tramitar su primera oblea.

A continuación, el detalle con los nuevos plazos establecidos por el Gobierno:

Vehículos particulares 0km: La primera inspección se realizará a los 5 años contados desde la fecha de su patentamiento.

Vehículos particulares de hasta 10 años: Deberán realizar el control técnico cada 24 meses .

Vehículos particulares con más de 10 años: La revisión será obligatoria cada 12 meses .

Vehículos de cargas y pasajeros 0km: Tienen un plazo máximo de hasta 12 meses desde el patentamiento para su primera revisión.

Vehículos de cargas y pasajeros: Independientemente de su antigüedad general, la inspección es obligatoria cada 12 meses.

Fin del monopolio: cómo funcionará el nuevo registro de talleres

La resolución establece que el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos pasará a ser abierto, público, gratuito y cien por ciento digital, operando mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Nuevos actores: Cualquier taller, concesionario o importador que demuestre la capacidad técnica e infraestructura necesaria podrá inscribirse para expedir las obleas.

Sin límites jurisdiccionales: Los establecimientos habilitados podrán controlar todo tipo de vehículos (particulares, de carga o pasajeros), sin importar en qué distrito se encuentren radicados.

Trazabilidad: La Subsecretaría de Transporte Automotor desarrollará una base informática nacional en los próximos 90 días para unificar los certificados emitidos y facilitar el control de vigencia.

Diferencias entre RTO y VTV: ¿cambia el trámite?

Ante las nuevas modificaciones, resurgió la duda habitual entre los conductores sobre las diferencias entre la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

En la práctica, ambas siglas refieren exactamente al mismo procedimiento. El objetivo es verificar que los vehículos circulen cumpliendo las condiciones mínimas de seguridad (frenos, dirección, neumáticos, luces) y los límites de emisiones contaminantes.

La única diferencia radica en la denominación jurisdiccional: mientras que en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se la conoce popularmente como VTV, en gran parte del resto del territorio nacional se utiliza el término RTO.