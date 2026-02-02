Liquidación de Smart TVs: supermercados los venden desde $219.000 y en 12 cuotas sin interés

Algunas de las promociones destacadas son:

Smart TV LED Top House 32 pulgadas HD Android TV : $219.994 con 20% de descuento en un pago

Smart TV LED Philips 24 pulgadas HD : $223.999 con 20% de descuento en un pago

Smart TV LED THS 32 pulgadas HD Android TV : $255.999 con 20% de descuento

Smart TV LED BGH 32 pulgadas HD Android TV : $297.499 con 15% de descuento

Smart TV LED BGH 43 pulgadas HD Android TV : $382.499 con 15% de descuento

Smart TV LED Sharp 43 pulgadas FHD Google TV : $446.249 con 15% de descuento

Smart TV LED Top House 50 pulgadas 4K Google TV: $459.986 con 20% de descuento

Estas alternativas posicionan a la cadena como una opción sólida para quienes priorizan precio final bajo en pago único o prefieren financiar sin interés.

Carrefour y sus ofertas

Por su parte, Carrefour lanzó una campaña mucho más amplia que no solo incluye Smart TV, sino también electrodomésticos como heladeras, lavarropas y aires acondicionados, con rebajas que en algunos casos llegan hasta el 50%, aunque la mayoría se concentra entre el 20% y el 40% de descuento.

En el rubro televisores, la cadena ofrece Smart TV con descuentos de hasta el 30% y planes de hasta 12 cuotas sin interés, especialmente para quienes utilizan la tarjeta Mi Carrefour, que cuenta con beneficios exclusivos.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran:

Smart TV Noblex Roku 43 pulgadas : $389.000 con 34% OFF y 6 cuotas sin interés

Smart TV Hyundai Android FHD 43 pulgadas : $399.000 con 30% OFF

Smart TV Noblex 58 pulgadas 4K Android : $749.000 con 32% OFF y 12 cuotas

Smart TV Philips LED 43 pulgadas : $429.000 con 29% OFF

Smart TV BGH 43 pulgadas Android : $429.000 con 28% OFF

TV Noblex 24 pulgadas HD : $199.000 con 27% OFF

Smart TV Samsung 43 pulgadas FHD Tizen : $629.000 con 21% OFF

Smart TV BGH 60 pulgadas QLED Google TV: $999.000 con 12% OFF y 12 cuotas

Con esta variedad de precios, marcas y tamaños, la cadena se posiciona como una de las alternativas más completas para quienes buscan financiación, rebaja directa y primeras marcas en un mismo lugar.