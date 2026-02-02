Liquidación de Smart TVs: supermercados los venden desde $219.000 y en 12 cuotas sin interés
Coto y Carrefour rompen el mercado con descuentos del 30%. Hay modelos 4K y Android TV desde $219.000. Mirá qué marcas entran en la promo.
Durante esta temporada, las ofertas no se limitan a un solo modelo o tamaño. Por el contrario, incluyen una amplia variedad de televisores inteligentes, con diferentes tecnologías, pulgadas y sistemas operativos, pensados tanto para quienes buscan un equipo básico como para quienes apuntan a pantallas grandes y mayor definición.
El atractivo principal de estas promociones es doble: por un lado, descuentos que llegan hasta el 30%, y por otro, la posibilidad de financiar la compra en hasta 12 cuotas sin interés, una alternativa muy valorada en el contexto económico actual.
Además, estas campañas se enmarcan dentro de una estrategia más amplia que incluye electrodomésticos de primeras marcas, lo que transforma a los supermercados en una opción competitiva frente a casas especializadas del rubro tecnológico.
Coto y sus ofertas
En el caso de Coto, las promociones vigentes están orientadas principalmente a los miembros de su comunidad, quienes pueden acceder a importantes beneficios al momento de comprar un Smart TV. La cadena ofrece descuentos de hasta el 25% pagando en un solo pago, o bien la posibilidad de financiar el precio regular en hasta 12 cuotas sin interés, aunque en este último caso no se aplica la rebaja.
Las ofertas disponibles abarcan modelos de 32, 43 y hasta 50 pulgadas, con sistemas Android TV y Google TV, lo que las convierte en opciones atractivas para quienes buscan funcionalidad y conectividad a un precio accesible.
Algunas de las promociones destacadas son:
Smart TV LED Top House 32 pulgadas HD Android TV: $219.994 con 20% de descuento en un pago
Smart TV LED Philips 24 pulgadas HD: $223.999 con 20% de descuento en un pago
Smart TV LED THS 32 pulgadas HD Android TV: $255.999 con 20% de descuento
Smart TV LED BGH 32 pulgadas HD Android TV: $297.499 con 15% de descuento
Smart TV LED BGH 43 pulgadas HD Android TV: $382.499 con 15% de descuento
Smart TV LED Sharp 43 pulgadas FHD Google TV: $446.249 con 15% de descuento
Smart TV LED Top House 50 pulgadas 4K Google TV: $459.986 con 20% de descuento
Estas alternativas posicionan a la cadena como una opción sólida para quienes priorizan precio final bajo en pago único o prefieren financiar sin interés.
Carrefour y sus ofertas
Por su parte, Carrefour lanzó una campaña mucho más amplia que no solo incluye Smart TV, sino también electrodomésticos como heladeras, lavarropas y aires acondicionados, con rebajas que en algunos casos llegan hasta el 50%, aunque la mayoría se concentra entre el 20% y el 40% de descuento.
En el rubro televisores, la cadena ofrece Smart TV con descuentos de hasta el 30% y planes de hasta 12 cuotas sin interés, especialmente para quienes utilizan la tarjeta Mi Carrefour, que cuenta con beneficios exclusivos.
Entre las ofertas más destacadas se encuentran:
Smart TV Noblex Roku 43 pulgadas: $389.000 con 34% OFF y 6 cuotas sin interés
Smart TV Hyundai Android FHD 43 pulgadas: $399.000 con 30% OFF
Smart TV Noblex 58 pulgadas 4K Android: $749.000 con 32% OFF y 12 cuotas
Smart TV Philips LED 43 pulgadas: $429.000 con 29% OFF
Smart TV BGH 43 pulgadas Android: $429.000 con 28% OFF
TV Noblex 24 pulgadas HD: $199.000 con 27% OFF
Smart TV Samsung 43 pulgadas FHD Tizen: $629.000 con 21% OFF
Smart TV BGH 60 pulgadas QLED Google TV: $999.000 con 12% OFF y 12 cuotas
Con esta variedad de precios, marcas y tamaños, la cadena se posiciona como una de las alternativas más completas para quienes buscan financiación, rebaja directa y primeras marcas en un mismo lugar.
