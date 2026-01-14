"Confíen en Delcy", el nuevo mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos
El mensaje fue transmitido por su hijo en el marco de una movilización en Caracas. El depuesto mandatario llamó a no caer en la desinformación y a mantener la unidad nacional.
El depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro envió este miércoles un nuevo mensaje desde su lugar de detención en Estados Unidos, adonde fue llevado tras su secuestro en Caracas en una invasión relámpago ordenada por el presidente Donald Trump al país caribeño.
En su mensaje Maduro exhortó al pueblo venezolano a confiar plenamente en Delcy Rodríguez, quien se encuentra ahora al frente del Ejecutivo pero bajo la estricta tutela del gobierno en Washington. La comunicación fue difundida públicamente durante una movilización en Caracas y transmitida por su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra.
El mensaje, según se informó, llegó a través de los equipos jurídicos del mandatario y buscó reforzar el respaldo político a la presidenta encargada en un contexto que el oficialismo describe como crítico para el país. La difusión se dio en el marco de una concentración de trabajadores del transporte que manifestaron su apoyo al Gobierno nacional.
“Confíen en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron”, aseguró "Nicolasito"ante los manifestantes reunidos en distintos puntos de la capital venezolana.
Según explicó el legislador, este segundo pronunciamiento del Maduro desde la cárcel reafirma su respaldo absoluto a la mandataria encargada y a la conducción política del país. En ese sentido, señaló que tanto Maduro como Rodríguez se mantienen firmes frente al escenario actual. “Tuvimos un mensaje de él y de ella, nos dicen que están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen tranquilidad de conciencia”, afirmó.
En su discurso, Maduro Guerra también hizo hincapié en la necesidad de preservar la cohesión social y política. En ese marco, llamó a la población a no dejarse influenciar por campañas de desinformación y a guiarse únicamente por canales oficiales.
“Debemos mantenernos unidos y no dejar que nada nos divida. Intentarán decir cosas para confundir, pero, ante eso: claridad política e ideológica”, sostuvo el diputado, en un mensaje orientado a reforzar la disciplina interna del oficialismo y el respaldo popular.
Maduro y su esposa Cilia Flores fueron secuestrados y trasladados fuera del país durante una incursión militar de Estados Unidos realizada en la madrugada del 3 de enero. Según las autoridades venezolanas, el operativo dejó al menos 100 muertos, decenas de heridos y severos daños materiales en cuatro ciudades del país.
Desde entonces, el oficialismo denunció la operación como una acción de fuerza extranjera e intensificó los mensajes de unidad y respaldo a la conducción política encabezada por Delcy Rodríguez, mientras Maduro permanece detenido en territorio estadounidense.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario