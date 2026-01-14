"Confíen en Delcy", el nuevo mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos

En su discurso, Maduro Guerra también hizo hincapié en la necesidad de preservar la cohesión social y política. En ese marco, llamó a la población a no dejarse influenciar por campañas de desinformación y a guiarse únicamente por canales oficiales.

“Debemos mantenernos unidos y no dejar que nada nos divida. Intentarán decir cosas para confundir, pero, ante eso: claridad política e ideológica”, sostuvo el diputado, en un mensaje orientado a reforzar la disciplina interna del oficialismo y el respaldo popular.

Maduro y su esposa Cilia Flores fueron secuestrados y trasladados fuera del país durante una incursión militar de Estados Unidos realizada en la madrugada del 3 de enero. Según las autoridades venezolanas, el operativo dejó al menos 100 muertos, decenas de heridos y severos daños materiales en cuatro ciudades del país.

Desde entonces, el oficialismo denunció la operación como una acción de fuerza extranjera e intensificó los mensajes de unidad y respaldo a la conducción política encabezada por Delcy Rodríguez, mientras Maduro permanece detenido en territorio estadounidense.