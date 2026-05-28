Los descuentos disponibles en los últimos días de mayo del supermercado chiquito del barrio

Entre las ofertas vigentes, los siguientes productos son los más destacados:

salchichas Unión Ganadera 190 gr: $2.190

tapa de empanadas Dia criolla 450 gr: $1.600

leche Protein Las 3 Niñas 1 lt: $2.160

ñoquis Dia 500 gr: $1.200

leche parcialmente descremada Las Tres Niñas 0% lactosa 1 lt: $2.160

tapa de empanadas Dia hojaldre 450 gr: $1.600

yogur parcialmente descremado vainilla Yofrey 140 gr: $600

yogur parcialmente descremado frutilla Yofrey 140 gr: $600

queso muzzarella Dia 250 gr: $4.990

postre dulce de leche Manfrey 120 gr: $920

queso untable Tonadita Patagonia 200 gr: $2.490

postre vainilla Manfrey 120 gr: $920

salchichón primavera lario 300 gr: $3.290

queso untable Tonadita Patagonia light 200 gr: $2.490

salchichón con jamón lario 300 gr: $3.290

provolone feteada Dia 150 gr: $4.490

queso pategras fetas Dia 170 gr: $5.990

Otras ofertas de Club DIA durante mayo de 2026

La plataforma de beneficios de DIA incorpora descuentos sobre productos de almacén, congelados, bebidas y artículos de limpieza. Las promociones incluyen alimentos básicos y opciones para compras mensuales.

Entre los artículos destacados se encuentran:

arroz largo fino Ala 1 kg: $1.432

harina 0000 Pureza ultra refinada 1 kg: $1.080

papas bastón congeladas Dia 700 gr: $3.390

salsa Knorr pizza 340 gr: $1.273

pan rallado Morixe 500 gr: $1.160

tortillas clásicas Rapiditas 10 ud: $2.940

espinaca congelada Dia 400 gr: $2.190

pan integral Fargo 400 gr: $4.280

avena instantánea Morixe 400 gr: $1.760

café intenso Bonafide en saquitos x 18 gr: $4.850

medallón de carne Swift 276 gr: $4.490

nuggets pollo crocante naguets Grangy's 400 gr: $5.190

pizza congelada Dia mozzarella 450 gr: $5.750

dulce de leche Dia 1 kg: $5.000

Promociones bancarias de DIA durante mayo de 2026

La cadena DIA también mantiene promociones bancarias y beneficios especiales para compras presenciales y operaciones online realizadas desde la aplicación y el sitio oficial.

Los descuentos se organizan según el banco, la billetera virtual y el día de la semana: