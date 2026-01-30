Cuál es el truco a tener en cuenta para detectar radares de velocidad en la ruta

radar3.jpg

Cómo funcionan los radares y cómo detectarlos

Los radares de velocidad utilizan distintos sistemas para controlar el tránsito y aplicar sanciones, y conocer cómo funcionan los radares y cómo detectarlos puede ayudar a los conductores a circular con mayor atención. Entre los métodos más habituales aparecen las espiras en el pavimento, que cumplen una doble función: medir la velocidad y, en muchos casos, contabilizar la cantidad de vehículos que pasan por la zona.