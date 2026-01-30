Cuál es el truco a tener en cuenta para detectar radares de velocidad en la ruta
Una figura geométrica pintada sobre el asfalto se convierte en la señal clave que permite a los conductores detectar la situación sin necesidad de carteles.
Existe un truco casero simple y efectivo para detectar la presencia de radares de velocidad al circular por rutas y calles de cualquier punto de la Argentina. Estas cámaras de control electrónico se utilizan para medir la velocidad de los vehículos, garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y suelen dejar una marca clave en el asfalto.
Si bien muchas veces están acompañadas por carteles viales con leyendas como fiscalización de velocidad o radar vigila, hay otra señal menos conocida que permite identificarlas incluso sin advertencias visibles. Se trata de las llamadas espiras, un sistema de cables ubicados debajo del pavimento.
Estas espiras en el pavimento forman una figura geométrica cuadrada que actúa como sensor para detectar el paso de los autos y calcular su velocidad. Al reconocer este detalle en la calzada, los conductores pueden anticipar la presencia de un radar y evitar multas inesperadas.
Cómo funcionan los radares y cómo detectarlos
Los radares de velocidad utilizan distintos sistemas para controlar el tránsito y aplicar sanciones, y conocer cómo funcionan los radares y cómo detectarlos puede ayudar a los conductores a circular con mayor atención. Entre los métodos más habituales aparecen las espiras en el pavimento, que cumplen una doble función: medir la velocidad y, en muchos casos, contabilizar la cantidad de vehículos que pasan por la zona.
Cuando se observan dos figuras geométricas consecutivas sobre el asfalto, una suele estar asociada a la fiscalización de velocidad y la otra al conteo de tránsito. A este esquema se suman los radares Doppler, que miden los kilómetros por hora mediante ondas y suelen usarse en controles móviles o rotativos, especialmente en rutas y accesos urbanos.
Más allá de las multas, estos dispositivos cumplen un rol clave en la seguridad vial. Las cámaras de fiscalización electrónica ayudan a reducir los accidentes y también se utilizan para ordenar el tránsito en autopistas y avenidas, incluso ajustando semáforos en zonas congestionadas para evitar embotellamientos y situaciones de riesgo.
