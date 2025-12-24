Dónde está ahora Papá Noel, según el streaming de Reuters: el minuto a minuto en vivo
Se puede seguir el recorrido que hace Santa Claus en esta Navidad, a partir de un divertido video en vivo.
En una apuesta que combina tecnología, datos y espíritu navideño, la prestigiosa agencia de noticias Reuters presentó una plataforma de streaming animada para seguir minuto a minuto el viaje de Papá Noel por el mundo.
A través de un mapa interactivo y animaciones en vivo, usuarios de todas las edades pueden ver qué ciudades está visitando el trineo en este preciso momento.
Mientras millones de niños esperan la llegada de los regalos, la agencia internacional decidió sumar su infraestructura de datos para ofrecer un "tracking" detallado. La transmisión muestra el trayecto de Santa Claus desde su salida del Polo Norte, cruzando océanos y continentes en una carrera contra el reloj para llegar a cada hogar antes del amanecer.
El streaming está disponible a través de los canales oficiales de Reuters y en diversas plataformas de video en vivo. Es una opción ideal para sintonizar en la pantalla del televisor mientras se termina de armar la mesa de Nochebuena, manteniendo viva la ilusión mientras Santa avanza hacia el hemisferio sur.
Cómo funciona el minuto a minuto de Papá Noel
La plataforma utiliza un sistema de simulación basado en las zonas horarias y la rotación terrestre, ofreciendo datos curiosos durante la transmisión:
- Contador de regalos: Un marcador en pantalla muestra la cantidad estimada de obsequios entregados en tiempo real.
- Próxima parada: El sistema anuncia cuál es la siguiente ciudad en la ruta, permitiendo a los seguidores saber cuánto falta para que el trineo sobrevuele su región.
- Velocidad del trineo: Las animaciones incluyen datos simpáticos sobre la velocidad de los renos y las condiciones climáticas en las distintas latitudes.
Aunque existen otros rastreadores famosos (como el de Google o el del NORAD), la incursión de Reuters le da un tinte informativo y global al evento. La transmisión se ha vuelto viral en redes sociales, donde padres y educadores utilizan el mapa como una herramienta pedagógica para enseñar sobre geografía y husos horarios a los más chicos.
