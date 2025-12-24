Dónde está ahora Papá Noel, según el streaming de Reuters: el minuto a minuto en vivo

Cómo funciona el minuto a minuto de Papá Noel

La plataforma utiliza un sistema de simulación basado en las zonas horarias y la rotación terrestre, ofreciendo datos curiosos durante la transmisión:

Contador de regalos: Un marcador en pantalla muestra la cantidad estimada de obsequios entregados en tiempo real.

Un marcador en pantalla muestra la cantidad estimada de obsequios entregados en tiempo real. Próxima parada: El sistema anuncia cuál es la siguiente ciudad en la ruta, permitiendo a los seguidores saber cuánto falta para que el trineo sobrevuele su región.

El sistema anuncia cuál es la siguiente ciudad en la ruta, permitiendo a los seguidores saber cuánto falta para que el trineo sobrevuele su región. Velocidad del trineo: Las animaciones incluyen datos simpáticos sobre la velocidad de los renos y las condiciones climáticas en las distintas latitudes.

Aunque existen otros rastreadores famosos (como el de Google o el del NORAD), la incursión de Reuters le da un tinte informativo y global al evento. La transmisión se ha vuelto viral en redes sociales, donde padres y educadores utilizan el mapa como una herramienta pedagógica para enseñar sobre geografía y husos horarios a los más chicos.