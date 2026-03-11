Ofertas en Coto: los supermercados que están liquidando heladeras a muy buen precio
Los beneficios son claves para aprovechar de cara a la renovación de uno de los electrodomésticos más importantes gracias a las ofertas de las grandes cadenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Arrancó marzo y los supermercados Carrefour y Coto pusieron en marcha sus nuevas promociones, con descuentos de hasta el 70% en electrodomésticos, incluyendo TVs, heladeras, lavarropas y aires acondicionados.
Ofertas de heladeras en Carrefour
Entre los modelos incluidos en la promoción se encuentran:
- Heladera No Frost Smartlife 354 Lts Inverter SL RNF370SDINV: $799.000 con 20% de descuento (precio regular $999.000) y hasta 9 cuotas sin interés con tarjeta Mi Carrefour Crédito.
- Heladera BGH 338 Lts BRT330I1A: $869.000 con 25% de descuento (precio regular $1.159.000) y 9 cuotas sin interés con tarjeta Mi Carrefour Crédito.
- Heladera Drean 264 Lts HDR280F50B blanca: $699.000 con 30% de descuento (precio regular $999.000) y hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta Mi Carrefour Crédito.
- Heladera BGH Inverter BRS400I1A: $1.499.000 con 16% de descuento (precio regular $1.799.000) y 18 cuotas sin interés con tarjeta Mi Carrefour Crédito.
- Heladera Gafa No Frost 262 L Inverter negra HGNF251N: $885.899 con 9% de descuento (precio regular $984.332) y hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Mi Carrefour Crédito.
- Heladera con freezer Gafa HGF378AFB blanca de 326 litros: $839.599 con 10% de descuento (precio regular $932.888) y hasta 9 cuotas sin interés con tarjeta Mi Carrefour Crédito.
- Heladera de 185 litros con dispenser Philco PHSD179PD2 plateada: $499.999 con 29% de descuento (precio regular $711.999).
- Heladera No Frost Drean 342 L Inverter RZN320PCARX0 inox: $999.000 con 16% de descuento (precio regular $1.199.000) y hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta Mi Carrefour Crédito.
- Frigobar con freezer Gafa Efficient 90 litros HGFM90P: $370.798,97 con 10% de descuento (precio regular $411.999) y hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta Mi Carrefour Crédito.
- Heladera Gafa 257 L HGF252B blanca: $679.000 con 15% de descuento (precio regular $799.000) y hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Mi Carrefour Crédito.
Heladeras con descuento en Coto
Entre las heladeras incluidas en la promoción se encuentran:
- Heladera con freezer No Frost Haceb 294 L NEV 311 SE MI TI R2 gris: $799.999,20 con 20% de descuento (precio regular $999.999) pagando en un pago con Comunidad Coto. También ofrece 12 cuotas sin interés sobre el precio regular.
- Heladera con freezer cíclica Drean 264 L HDR280F00B blanca: $586.499,15 con 15% de descuento (precio regular $689.999) pagando en un pago con Comunidad Coto. Incluye hasta 6 cuotas sin interés sobre el precio regular.
- Heladera con freezer No Frost Haceb 226 L N243 SE gris: $767.999,20 con 20% de descuento (precio regular $959.999) pagando en un pago con Comunidad Coto. También ofrece 12 cuotas sin interés sobre el precio regular.
- Heladera con freezer No Frost BGH 312 L BRC330I2A gris: $1.016.599,15 con 15% de descuento (precio regular $1.195.999) pagando en un pago con Comunidad Coto. Incluye hasta 9 cuotas sin interés sobre el precio regular.
- Heladera con freezer No Frost Whirlpool 340 L WRM39CB blanca: $739.499,15 con 15% de descuento (precio regular $869.999) pagando en un pago con Comunidad Coto. También ofrece hasta 6 cuotas sin interés sobre el precio regular.
- Heladera con freezer No Frost BGH 338 L BRT330I1A plata: $798.999,15 con 15% de descuento (precio regular $939.999) pagando en un pago con Comunidad Coto. Incluye hasta 6 cuotas sin interés sobre el precio regular.
- Heladera con freezer cíclica Drean 207 L RZD215PVARX0 inoxidable: $509.999,15 con 15% de descuento (precio regular $599.999) pagando en un pago con Comunidad Coto. Incluye hasta 6 cuotas sin interés sobre el precio regular.
- Heladera Side by Side No Frost BGH 397 L BRS400I1A plata: $1.359.999,15 con 15% de descuento (precio regular $1.599.999) pagando en un pago con Comunidad Coto. También ofrece hasta 9 cuotas sin interés sobre el precio regular.
