Ofertas en supermercados: promos y descuentos en aires acondicionados
A pocos días del inicio del verano, varias cadenas de supermercados lanzaron liquidaciones masivas con rebajas que superan el 50%.
Los supermercados más importantes del país comenzaron diciembre con una batería de descuentos muy agresiva en aires acondicionados, una estrategia que llega justo en la previa del verano y que permite conseguir equipos a precios que no se habían visto en meses. Las rebajas superan el 50% en algunos modelos, e incluso se pueden combinar con cuotas sin interés y beneficios extra por pago en una sola exhibición.
La liquidación incluye equipos inverter, frío-calor, portátiles y ventanas, con marcas como Philco, BGH, Hyundai, Samsung, Midea, LG y Likon, entre muchas otras. Por eso, cientos de usuarios ya están aprovechando las últimas unidades disponibles, ya que varios modelos comenzaron a agotarse por la fuerte demanda generada en estas primeras horas de promociones.
Qué aires acondicionados pueden encontrarse en diciembre en Coto
El inventario cambia con rapidez, por lo que conviene revisar el sector cada tanto. Entre las opciones vigentes, el outlet incluye aires acondicionados con fuertes descuentos para quienes cuentan con Comunidad Coto.
Aire Acondicionado Split TOP HOUSE 5600 Fg
- Precio de lista: $1.499.999,00
- Precio con Comunidad Coto: $1.239.668,60
- Ahorro: 25%
Aire Acondicionado Split BGH Inverter 5500 Fg
- Precio de lista: $1.999.999,00
- Precio con Comunidad Coto: $1.599.999,20
- Ahorro: 20%
Aire Acondicionado Split TOP HOUSE 4500
- Precio de lista: $1.079.999,00
- Precio con Comunidad Coto: $809.999,25
- Ahorro: 25%
Aire Acondicionado Split BGH 4400 Fg 5200
- Precio de lista: $1.199.999,00
- Precio con Comunidad Coto: $959.999,20
- Ahorro: 20%
Aire Acondicionado Split BGH 5500 Fg 6300
- Precio de lista: $1.699.999,00
- Precio con Comunidad Coto: $1.359.999,20
- Ahorro: 20%
Aire Acondicionado Split SAMSUNG Inverter 2700 Fg
- Precio de lista: $1.199.999,00
- Precio con Comunidad Coto: $1.019.999,15
- Ahorro: 15%
Aire Acondicionado Split LG Inverter 4500
- Precio de lista: $1.599.999,00
- Precio con Comunidad Coto: $1.279.999,20
- Ahorro: 20%
Aire Acondicionado Split SAMSUNG 5000 Fg
- Precio de lista: $1.884.399,00
- Precio con Comunidad Coto: $1.413.299,25
- Ahorro: 25%
Cómo acceder a los descuentos exclusivos
Coto ofrece un sistema de beneficios para clientes frecuentes que permite obtener precios especiales sin costo de inscripción. Se trata de Comunidad Coto, un programa de fidelización que reemplaza a la antigua tarjeta física y funciona únicamente con el DNI.
Cómo registrarse en 3 pasos
- Ingresar al sitio oficial de Coto y completar el formulario digital con datos personales.
- Confirmar la adhesión desde el correo que llega tras el registro.
- Presentar el DNI en cada compra para que se apliquen automáticamente los descuentos.
La eliminación de la tarjeta plástica agiliza el paso por las cajas en el supermercado Coto y facilita el acceso a rebajas exclusivas. Si además estas compras se combinan con las ventajas de las promociones bancarias, el ahorro final puede ser considerable en las compras del mes.
