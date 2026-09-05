Paraíso termal en el norte de Chile: naturaleza, tranquilidad y frutales en el paisaje
Chile guarda un oasis en pleno desierto: Pica sorprende al turismo con sus aguas semitermales y cultivos de mangos y limones.
En el corazón de la Región de Tarapacá, donde predomina uno de los desiertos más secos del mundo, se encuentra Pica, un destino que sorprende por su paisaje completamente distinto al entorno. Además, su clima ofrece temperaturas agradables durante gran parte del año, un atractivo que suma interés para el turismo en Chile.
A unos 114 kilómetros de Iquique, este pequeño pueblo se destaca por sus palmeras, árboles frutales y calles llenas de vegetación, que le dan el aspecto de un verdadero oasis en medio del desierto.
Qué se puede hacer en Pica
Uno de sus grandes atractivos es la Cocha Resbaladero, una piscina natural alimentada por Uno de los principales atractivos de Pica son sus aguas semitermales, que alcanzan temperaturas superiores a los 30 °C. El sitio está rodeado de formaciones rocosas y vegetación, y desde hace décadas es elegido por quienes buscan un espacio para descansar y disfrutar del entorno natural.
La disponibilidad constante de agua permitió desarrollar una actividad poco habitual para una zona desértica: el cultivo de frutas tropicales. La localidad es reconocida especialmente por sus limones, aunque también se producen mangos, naranjas, guayabas y pomelos. Estos frutos son utilizados en jugos, dulces, conservas y distintas elaboraciones realizadas por emprendimientos de la zona.
La identidad de Pica también está marcada por su historia agrícola y por los antiguos métodos utilizados para aprovechar el agua y mantener los cultivos en un territorio extremadamente seco. A pocos kilómetros se encuentra Matilla, otra localidad del oasis que conserva tradiciones vinculadas al campo, construcciones históricas y productos regionales elaborados a partir de las frutas que se cosechan en el lugar.
Además de sus propios atractivos, Pica funciona como punto de partida para recorrer otros paisajes del norte de Chile. Desde la localidad se pueden realizar excursiones hacia la Quebrada de Chacarillas, famosa por sus huellas de dinosaurios, y también visitar el Salar del Huasco y diferentes sectores del altiplano de la Región de Tarapacá.
Para quienes buscan hacer turismo en Chile, el pueblo cuenta con opciones de alojamiento, restaurantes y diferentes servicios destinados a los visitantes. La plaza principal y sus alrededores concentran buena parte de la actividad cotidiana y permiten conocer de cerca la vida local. En 2025, Pica obtuvo por primera vez la Distinción Municipalidad Turística de Sernatur, un reconocimiento relacionado con las acciones impulsadas para consolidar su propuesta como destino natural y cultural.
Entre aguas tibias, árboles frutales y vegetación que contrasta con la inmensidad del desierto, Pica construye una de las imágenes más sorprendentes del norte chileno. El oasis demuestra cómo la presencia del agua puede transformar por completo el paisaje de una de las regiones más áridas del continente.
Dónde queda y cómo llegar a Pica
Pica se encuentra en la Región de Tarapacá, en el norte de Chile, a unos 114 kilómetros de la ciudad de Iquique. Para llegar desde Iquique, el recorrido se realiza principalmente por la Ruta 16 y luego por la Ruta 5, en dirección hacia el interior de la región.
El viaje en auto demanda aproximadamente una hora y media, aunque el tiempo puede variar según las condiciones del camino y el tránsito. También existen alternativas de transporte terrestre desde Iquique para quienes quieren conocer este particular destino turístico del desierto chileno. Por su cercanía con Iquique, Pica es una opción accesible para sumar al recorrido por el norte de Chile.
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