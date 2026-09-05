 Paraíso termal en el norte de Chile: naturaleza, tranquilidad y frutales en el paisaje

Además de sus propios atractivos, Pica funciona como punto de partida para recorrer otros paisajes del norte de Chile. Desde la localidad se pueden realizar excursiones hacia la Quebrada de Chacarillas, famosa por sus huellas de dinosaurios, y también visitar el Salar del Huasco y diferentes sectores del altiplano de la Región de Tarapacá.

Para quienes buscan hacer turismo en Chile, el pueblo cuenta con opciones de alojamiento, restaurantes y diferentes servicios destinados a los visitantes. La plaza principal y sus alrededores concentran buena parte de la actividad cotidiana y permiten conocer de cerca la vida local. En 2025, Pica obtuvo por primera vez la Distinción Municipalidad Turística de Sernatur, un reconocimiento relacionado con las acciones impulsadas para consolidar su propuesta como destino natural y cultural.

Entre aguas tibias, árboles frutales y vegetación que contrasta con la inmensidad del desierto, Pica construye una de las imágenes más sorprendentes del norte chileno. El oasis demuestra cómo la presencia del agua puede transformar por completo el paisaje de una de las regiones más áridas del continente.

Dónde queda y cómo llegar a Pica

Pica se encuentra en la Región de Tarapacá, en el norte de Chile, a unos 114 kilómetros de la ciudad de Iquique. Para llegar desde Iquique, el recorrido se realiza principalmente por la Ruta 16 y luego por la Ruta 5, en dirección hacia el interior de la región.

El viaje en auto demanda aproximadamente una hora y media, aunque el tiempo puede variar según las condiciones del camino y el tránsito. También existen alternativas de transporte terrestre desde Iquique para quienes quieren conocer este particular destino turístico del desierto chileno. Por su cercanía con Iquique, Pica es una opción accesible para sumar al recorrido por el norte de Chile.