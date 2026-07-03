Turismo en Chile 2026: el destino que se caracteriza por su geografía dominada por montañas, bosques y ríos

Donde queda Ralco

Situado a cerca de 200 kilómetros de Santiago de Chile, Ralco se presenta como uno de los destinos más atractivos para quienes eligen hacer turismo en Chile. Rodeado de montañas, extensos bosques y ríos, este pueblo del sur del país conserva una estrecha relación con la cordillera y mantiene vivas las tradiciones que distinguen a la región.

Cómo llegar a Ralco

La forma más habitual de llegar es desde la ciudad de Los Ángeles. A partir de allí, se debe tomar la ruta Q-61 con dirección a Alto Biobío, en un recorrido de alrededor de 100 kilómetros que demanda cerca de una hora y media en auto. El trayecto combina sectores asfaltados con otros de ripio, por lo que se recomienda conducir con precaución para disfrutar del viaje sin inconvenientes.