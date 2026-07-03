Turismo en Chile 2026: el destino que se caracteriza por su geografía dominada por montañas, bosques y ríos
Este encantador pueblo en Chile ofrece naturaleza, tranquilidad y propuestas, una combinación ideal para disfrutar de una escapada lejos del ritmo urbano.
Planificar una escapada por Sudamérica abre la puerta a una gran diversidad de paisajes y experiencias, desde playas y selvas hasta imponentes montañas. En ese escenario, el turismo en Chile se destaca por la riqueza natural de sus destinos y la variedad de propuestas para todos los gustos.
Entre ellas sobresale Ralco, un rincón que invita a disfrutar de la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y una fuerte identidad cultural, ideal para quienes desean descansar lejos del movimiento de las grandes ciudades.
Qué se puede hacer en Ralco
Ralco es uno de esos destinos del turismo en Chile que invita a disfrutar de la naturaleza en estado puro. Quienes lo visitan pueden realizar caminatas por senderos rodeados de bosques, descubrir lagunas de aguas cristalinas y contemplar el imponente volcán Callaqui, uno de los paisajes más emblemáticos de la región.
La propuesta turística se caracteriza por un ritmo tranquilo, con actividades que priorizan el contacto con el entorno. Los recorridos al aire libre, la contemplación de los paisajes y el descanso son parte de una experiencia pensada para desconectarse de la rutina.
Además de sus atractivos naturales, Ralco permite conocer de cerca la cultura pehuenche, que mantiene una fuerte presencia en la zona. Los artesanos locales elaboran piezas tradicionales que reflejan la identidad del lugar, mientras que la gastronomía regional conquista a los visitantes con recetas caseras y sabores típicos que forman parte de la historia de esta región de Chile.
Donde queda Ralco
Situado a cerca de 200 kilómetros de Santiago de Chile, Ralco se presenta como uno de los destinos más atractivos para quienes eligen hacer turismo en Chile. Rodeado de montañas, extensos bosques y ríos, este pueblo del sur del país conserva una estrecha relación con la cordillera y mantiene vivas las tradiciones que distinguen a la región.
Cómo llegar a Ralco
La forma más habitual de llegar es desde la ciudad de Los Ángeles. A partir de allí, se debe tomar la ruta Q-61 con dirección a Alto Biobío, en un recorrido de alrededor de 100 kilómetros que demanda cerca de una hora y media en auto. El trayecto combina sectores asfaltados con otros de ripio, por lo que se recomienda conducir con precaución para disfrutar del viaje sin inconvenientes.
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