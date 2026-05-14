Tales de Mileto: "Alcanza la felicidad el hombre que tiene un cuerpo sano, fortuna y un alma bien educada"

En conjunto, su visión de la vida plena se apoya en tres elementos esenciales: salud, estabilidad y desarrollo intelectual, que deben complementarse para alcanzar un estado de equilibrio.

Su enfoque se mantiene vigente en la actualidad, debido a que propone una forma de bienestar basada en hábitos conscientes, aprendizaje continuo y cuidado personal, planteando una idea de felicidad simple y exigente al mismo tiempo.