Platón sobre la pobreza: "No viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos"
Para el filósofo griego, la pobreza emocional emerge producto de los deseos desmedidos, superando cualquier capacidad de satisfacción.
Platón sobre la pobreza: "no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos". En este enfoque, la pobreza no se entiende solo desde lo material, sino desde el nivel de aspiraciones y necesidades que cada persona desarrolla.
El pensamiento de Platón, uno de los filósofos más influyentes de la Antigua Grecia, marcó profundamente la filosofía occidental, dejando reflexiones que aún hoy siguen siendo objeto de estudio y debate por su impacto en la forma de entender la vida, la ética y la sociedad.
La reflexión de Platón sobre la pobreza
En "La República", Platón plantea que el problema no está en la cantidad de bienes que una persona posee, sino en el nivel de deseos que desarrolla. Desde esa mirada, aparece una forma de pobreza más interna, vinculada a la insatisfacción constante cuando las aspiraciones superan cualquier posibilidad de sentirse pleno.
Este enfoque se aleja de la idea clásica que asocia la pobreza únicamente con lo económico. Para el filósofo griego discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, alguien puede tener recursos y aun así experimentar una sensación permanente de falta, originada no en lo material, sino en su forma de pensar.
Su reflexión también se conecta con la actualidad, donde el consumo y las expectativas crecen sin freno. Platón ya advertía que, sin límites, los deseos pueden dominar a la persona y generar un vacío difícil de llenar.
De esta manera, para Platón, cuando lo que se quiere avanza más rápido que lo que se puede alcanzar, surge una insatisfacción constante que no se resuelve con más dinero, sino con equilibrio interno.
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