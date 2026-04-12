La inteligencia artificial reveló el nombre femenino más lindo del mundo: cuál es

El nombre más bello según la IA

De acuerdo con la IA y inteligencia artificial, Sofía se destaca como uno de los nombres femeninos más lindos por su historia y su origen. Deriva del griego antiguo Sophía, cuyo significado es sabiduría, y con el paso del tiempo se asoció a valores como la inteligencia, la calma y el equilibrio emocional. Su pronunciación simple y armónica en distintos idiomas también impulsa su popularidad global.