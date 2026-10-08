Próximos fines de semana largos en Argentina: el calendario de descansos para octubre y noviembre

El descanso quedará organizado de la siguiente manera:

Sábado 10 de octubre: descanso habitual de fin de semana.

Domingo 11 de octubre: descanso habitual de fin de semana.

Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Esta última fecha forma parte de los feriados nacionales trasladables contemplados por la Ley 27.399, que regula el calendario de descansos en Argentina.

Al celebrarse un lunes, el feriado permitirá extender el fin de semana sin necesidad de sumar días de vacaciones para quienes cuentan con un esquema laboral de lunes a viernes.

De esta manera, octubre ofrece una oportunidad para realizar una escapada de tres días, visitar destinos turísticos cercanos o aprovechar el descanso antes de que comience noviembre.

Noviembre tendrá un nuevo feriado nacional por la visita del Papa

Una de las principales novedades del calendario informado para noviembre es la incorporación de un feriado extraordinario por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Según la información publicada, el Gobierno estableció mediante el Decreto 1103/2026 un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre, con alcance en todo el territorio argentino.

La fecha conformará otro fin de semana largo de tres días:

Sábado 7 de noviembre: descanso habitual.

Domingo 8 de noviembre: descanso habitual.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional extraordinario por la visita del Papa.

El esquema difundido también contempla dos jornadas adicionales con alcance territorial específico.

El martes 10 de noviembre será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 de noviembre tendrá ese carácter en la provincia de Buenos Aires.

Esto significa que los días de descanso no serán iguales en todo el país. Mientras el lunes 9 tendrá alcance nacional, las jornadas posteriores estarán limitadas a las jurisdicciones indicadas.

Además, noviembre contará con otro fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. Aunque la conmemoración corresponde al 20 de noviembre, en 2026 el descanso se trasladará al lunes 23.

Por lo tanto, quienes habitualmente no trabajan durante el fin de semana podrán disfrutar de otro período de tres días consecutivos, desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre.

Cuáles son los feriados que quedan en Argentina en 2026

El calendario informado para los últimos meses del año incluye feriados nacionales y algunas jornadas especiales de alcance provincial o local.

Las fechas que restan durante 2026 son:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, feriado nacional.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional extraordinario por la visita del papa León XIV.

Martes 10 de noviembre: feriado en CABA y Córdoba por la visita del pontífice.

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires por la visita del Papa.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, feriado trasladado.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional.

Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado nacional.

Así, según el cronograma presentado, octubre y noviembre tendrán varias oportunidades de descanso prolongado, mientras que diciembre también ofrecerá fechas importantes para organizar las actividades de fin de año.

El último fin de semana largo nacional del calendario se formará con Navidad, el viernes 25 de diciembre, que permitirá tres días consecutivos de descanso hasta el domingo 27 para quienes no trabajan los fines de semana.

Antes de planificar viajes o actividades, es importante diferenciar los feriados nacionales de aquellos que tienen alcance únicamente en determinadas jurisdicciones, ya que no todas las fechas implican descanso obligatorio en todo el país.