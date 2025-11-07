Se acercan las Fiestas: cómo conseguir un celular barato en noviembre
El mercado está en constante movimiento con la aparición de nuevos modelos y marcas. Conocé todos los detalles en la nota.
Los celulares se convirtieron en grandes aliados para la rutina diaria. En un principio, estos aparatos eran utilizados para enviar mensajes o comunicarse a través de llamadas, pero el avance de la tecnología fue un punto de inflexión en estos periféricos. En la actualidad, se pueden utilizar para diversas funciones.
Dentro del mercado, diferentes marcas ofrecen modelos que cumplen con las necesidades de cada usuario. Por este motivo, se pueden encontrar un amplio abanico de móviles con sus respectivas características. Marcas como Samsung, Xiaomi, Motorola o Apple dominan el mercado.
Las características de los celulares a tener en cuenta
Gamas de celulares en la Argentina
- Gama baja; se considera en este segmento a los celulares de menos de $350.000, con funcionalidades básicas, como llamadas, mensajería, redes sociales ligeras). Tiene un rendimiento limitado, especificaciones modestas (poca RAM/almacenamiento), y cámaras sencillas.
- Gama media: Desde $350.000 hasta $700.000, con buen equilibrio entre precio y rendimiento. Tienen pantallas de calidad decente, procesadores que permiten un uso más exigente (multitarea, juegos ligeros), buenas cámaras y mayor batería.
- Gama alta estándar: Desde $700.000 hasta $1.200.000. Se trata de celulares con alto rendimiento, procesadores potentes, pantallas de alta tasa de refresco (120Hz), cámaras avanzadas, materiales premium, y carga rápida.
- Gama alta premium: Más de $1.300.000. Tienen lo último en tecnología: procesadores tope de gama, las mejores pantallas y cámaras, funciones exclusivas, grandes cantidades de RAM y almacenamiento, resistencia superior y diseño de vanguardia.
Lo esencial para tomar una buena decisión radica en conocer las especificaciones técnicas que garantizan un buen desempeño, más allá de la marca o el modelo. En la gama baja, la elección técnica es más determinante que la popularidad del equipo.
El cerebro del celular: Procesador y memoria
El procesador, o SoC (System on Chip), es el cerebro del celular, responsable de ejecutar todas las aplicaciones y procesos. Sus características principales son el número de núcleos y la frecuencia de reloj. Un procesador con más núcleos y mayor frecuencia puede realizar más tareas simultáneamente y con mayor velocidad.
En 2025, para un celular económico, se recomienda un mínimo de un procesador octa-core (8 núcleos) con una frecuencia base de al menos 2.0 GHz. Esto garantiza que el dispositivo pueda manejar la multitarea y aplicaciones actuales sin trabas.
Los chips modernos utilizan arquitecturas eficientes que soportan conectividad 4G y 5G, además de ser optimizados para consumo energético bajo. Esto impacta directamente en la duración de la batería y en la fluidez del sistema.
Respecto a la memoria RAM, se trata de la memoria de trabajo que permite a las aplicaciones funcionar de forma simultánea y rápida. En 2025, 8 GB de RAM se perfilan como el nuevo estándar mínimo para una experiencia fluida, incluso con múltiples aplicaciones abiertas. Aunque algunos dispositivos económicos ofrecen 4 o 6 GB, esto puede resultar insuficiente para la demanda actual, generando lentitud o cierres inesperados.
Almacenamiento y sistema operativo
El almacenamiento interno, o ROM, es clave para guardar aplicaciones, fotos, videos y el sistema operativo. Para 2025, 128 GB es el punto de partida ideal, ya que aplicaciones, fotos y archivos multimedia cada vez ocupan más espacio. Espacios menores, aunque más económicos, pueden saturarse rápidamente y generar necesidad de limpieza constante.
Una característica para valorar mucho es la existencia de ranura para tarjetas MicroSD, que permite ampliar el almacenamiento de forma económica y sencilla, especialmente importante en la Argentina por el alto costo relativo de dispositivos con grandes memorias internas.
También es recomendable buscar versiones ligeras o interfaces limpias que consuman menos recursos, como la edición Android Go, muy optimizada para celulares económicos, o capas minimalistas que mejoren la fluidez.
La interfaz con el usuario: La pantalla
La pantalla es la principal interacción con el celular. En la gama económica, las tecnologías LCD/IPS son las más comunes y accesibles. Aunque las pantallas AMOLED ofrecen negros más profundos y colores vibrantes, en equipos económicos es más realista encontrar pantallas IPS que brindan buena calidad por precio.
La resolución y la densidad de píxeles (medida en PPI, píxeles por pulgada) determinan la nitidez y calidad visual. El estándar deseable en 2025 es Full HD+ (1080p), que permite ver contenido nítido sin forzar la vista. Resoluciones menores como HD pueden resultar en imágenes pixeladas y poco definidas.
Conectividad y batería
La batería es fundamental para la autonomía diaria. Un equipo económico en 2025 debe tener al menos 5000 mAh para garantizar un día completo de uso con tareas variadas, desde llamadas hasta streaming y redes sociales.
La velocidad de carga rápida se convierte en un factor de calidad de vida. Cargas de 18W son estándar, pero 33W o superior permiten recuperar batería rápidamente y adaptarse al ritmo cotidiano.
En conectividad, la incorporación de 5G en la Argentina avanza, pero en gama económica su presencia aún es limitada aunque cada vez más frecuente. Por eso, es relevante verificar si el celular soporta esta tecnología para estar preparado para el futuro.
Wi-Fi 6 o superior ofrece conexiones más rápidas y estables, especialmente en entornos con muchas redes. Igualmente, Bluetooth 5.0 o superior es el mínimo para asegurar compatibilidad con audífonos y accesorios modernos.
Finalmente, NFC, la tecnología de comunicaciones de campo cercano, es clave para pagos sin contacto, un método cada vez más extendido en la Argentina. Su inclusión en celulares económicos facilita el acceso a una economía digital sin depender del efectivo.
El módulo de cámaras
Contrario a una creencia popular, no es la cantidad de megapíxeles la que determina la calidad fotográfica, sino la calidad del sensor y la apertura focal, que define cuánta luz puede captar el lente. Menos megapíxeles pero de mejor sensor y apertura (ej. f/1.8 o menor número) permiten fotos más nítidas y con mejor rendimiento en ambientes con poca luz.
En celulares económicos, es preferible contar con un solo sensor principal de calidad con buena apertura que múltiples lentes de baja calidad, que suelen ser más cosméticos que funcionales. Esto garantiza imágenes decentes para uso cotidiano y redes sociales, sin gastos innecesarios en características que no aportan valor real.
Recomendaciones finales
Para comprar un celular económico en la Argentina en 2025, las tres especificaciones más críticas a priorizar son: un procesador octa-core con frecuencia superior a 2.0 GHz y 8 GB de RAM para fluidez, un almacenamiento interno de 128 GB con buena velocidad y posibilidad de expansión vía MicroSD, y una batería de al menos 5000 mAh con carga rápida.
Focalizar la compra en estos elementos técnicos asegurará un rendimiento adecuado y una experiencia de usuario satisfactoria sin gastos superfluos. Comprar inteligente es entender que en la gama económica, lo esencial técnico es lo que marca la diferencia.
