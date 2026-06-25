Quiénes podrán disfrutar del feriado sorpresivo del 25 de junio

Como sucede con este tipo de fechas, los servicios esenciales suelen mantenerse activos mediante esquemas especiales para garantizar la atención necesaria.

Calendario de feriados 2026

Además de estas jornadas especiales, el calendario nacional todavía cuenta con varios feriados y días no laborables durante el 2026, ideales para organizar descansos o escapadas.

Las próximas fechas confirmadas son:

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre). Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estos días se suman a las celebraciones propias de cada ciudad o provincia, que pueden generar nuevos descansos para determinados grupos de trabajadores según la normativa vigente en cada lugar.