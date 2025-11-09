MinutoUno

Quini 6 en vivo el sorteo 3320 de este domingo 9 de noviembre de 2025: los números ganadores de hoy

En minutouno.com los sorteos del juego de Lotería de Santa Fe los domingos y los miércoles.

Sorteo millonario del Quini 6

El sorteo del Quini 6 número 3320 de este domingo 9 de noviembre de 2025, que se lleva a cabo en la provincia de Santa Fe, tiene como siempre un pozo millonario en premios.

Los sorteos del Quini 6 en vivo todos los miércoles y domingos, siempre a partir de las 21.15 horas.

Quini 6: sorteo del domingo 9 de noviembre

  • Nros: 05 09 26 02 28
  • Vacante

LA SEGUNDA

  • Nros: 17 22 26 05 18 21
  • Vacante

REVANCHA

  • Nros: 25 04 03 15 01 31
  • Vacante

SIEMPRE SALE

  • Nros: 40 33 17 30 41 37
  • 15 ganadores con 5 aciertos: $22.027.950 cada uno

PRÓXIMO SORTEO

  • Sorteos miércoles y domingos 21.15.

POZO ESTIMADO

  • $8.200.000.000

CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6

  • La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

