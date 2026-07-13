Mundial 2026: la IA reveló la Selección que se consagrará campeona del torneo

España 2-1 Francia.

Argentina 2-1 Inglaterra.

Tercer puesto

Francia 3-2 Inglaterra.

Final

Argentina 2-1 España.

Según ChatGPT, la Selección argentina volvería a conquistar el Mundial gracias a una combinación de experiencia, solidez colectiva y eficacia ofensiva. La IA destacó que el equipo mantiene una base consolidada, con futbolistas acostumbrados a disputar partidos decisivos y un mediocampo capaz de controlar los encuentros más cerrados. También señaló que la contundencia de sus delanteros sería determinante frente a una España con gran posesión de pelota.

Quién gana el Mundial 2026, según Gemini

La inteligencia artificial desarrollada por Google también ubicó a la Selección argentina en lo más alto del torneo, aunque con algunas diferencias en el recorrido.

Cuartos de final

Francia 2-1 Marruecos.

España 2-0 Bélgica.

Inglaterra 3-1 Noruega.

Argentina 2-0 Suiza.

Semifinales

España 2-1 Francia.

Argentina 2-1 Inglaterra.

Partido por el tercer puesto

Inglaterra 3-2 Francia.

Final

Argentina 2-1 España.

Para Gemini, el principal argumento pasa por la madurez competitiva del plantel. La IA consideró que figuras como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez atraviesan uno de los mejores momentos de sus carreras, mientras que Lionel Messi seguiría siendo decisivo en los encuentros más importantes gracias a su experiencia y capacidad para aparecer en los momentos clave.

Además, resaltó la fortaleza defensiva y el oficio que mostró el equipo durante todo el certamen para resolver partidos de máxima exigencia.

Quién gana el Mundial 2026, según Copilot

La herramienta de inteligencia artificial de Microsoft también eligió a la Selección argentina como campeona, aunque imaginó una final diferente.

Cuartos de final

Francia 3-1 Marruecos.

España 2-1 Bélgica.

Inglaterra 2-1 Noruega.

Argentina 3-0 Suiza.

Semifinales

Francia 2-1 España.

Argentina 2-1 Inglaterra.

Tercer puesto

España 2-0 Inglaterra.

Final

Argentina 2-1 Francia.

Copilot sostuvo que Argentina llega a esta instancia con una combinación difícil de igualar entre experiencia, funcionamiento colectivo y renovación generacional. También destacó el presente de Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes aportarían equilibrio y variantes ofensivas.

Si bien reconoció que Francia posee una de las plantillas más talentosas del campeonato y cuenta con Kylian Mbappé como máxima figura, la IA concluyó que Argentina aprovecharía mejor los momentos decisivos y volvería a imponer su fortaleza mental en una final muy pareja.

De esta manera, las tres principales inteligencias artificiales consultadas coincidieron en una misma predicción: Argentina sería la selección que levantaría nuevamente la Copa del Mundo en el Mundial 2026, aunque cada una imaginó un camino diferente hasta la consagración.