Relajarse en Salta: el pueblo poco conocido para desconectar de la rutina con paisajes únicos

Otro punto imperdible es el Museo del Tabaco, que muestra el rol clave que tuvo este cultivo en la economía local. A través de objetos, fotografías y registros históricos, se puede conocer cómo esta actividad marcó la vida de Coronel Moldes durante décadas.

Además, muy cerca se encuentra el Cañón del Río Juramento, un escenario natural impactante donde las formaciones rocosas y el río crean una postal única del norte argentino.

Dónde queda Coronel Moldes

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Coronel Moldes está ubicado en el departamento La Viña, en la provincia de Salta, a unos 120 kilómetros de la capital provincial.

Su cercanía con el Dique Cabra Corral lo convierte en uno de los principales puntos de acceso a este embalse, pero a pesar de su ubicación privilegiada, sigue siendo un destino poco explorado por el turismo masivo.

Esto lo transforma en una opción ideal para quienes buscan un viaje diferente, lejos del ruido y del movimiento constante de los destinos más populares.

Cómo llegar a Coronel Moldes

Para llegar desde la ciudad de Salta, se debe tomar la Ruta Nacional 68, un camino escénico que atraviesa paisajes típicos del norte argentino.

Luego, se continúa por la Ruta Provincial 47, que conduce directamente hasta Coronel Moldes y el dique.

El trayecto dura aproximadamente dos horas en auto, por lo que es una escapada perfecta para un fin de semana o incluso para una visita corta, ideal para reconectar con la naturaleza y bajar el ritmo.