Se filtraron rumores de separación en el espectáculo: el fuerte enojo de una famosa conductora con la prensa

Para terminar con cualquier especulación, Prandi fue categórica sobre su presente sentimental: aseguró que continúa en pareja con Emanuel Ortega y explicó que incluso él la había acompañado poco antes de la entrevista. De esa manera buscó cerrar definitivamente la polémica.

Cómo se dieron los rumores de separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Las versiones comenzaron durante una emisión de LAM, cuando la periodista Pilar Smith aseguró que Julieta Prandi y Emanuel Ortega habrían decidido poner fin a su relación tras seis años juntos. La información rápidamente comenzó a replicarse en redes sociales y distintos sitios especializados en espectáculos.

Sin embargo, mientras el programa seguía al aire, la propia Julieta Prandi se comunicó con la producción para negar la noticia. Fue la misma Pilar Smith quien leyó el mensaje en vivo y confirmó que la conductora le había aclarado que, en ese mismo momento, se encontraba abrazada junto a Emanuel Ortega.

Posteriormente, Prandi también habló con otros medios para reforzar el desmentido. Consultada sobre una posible separación, respondió con un rotundo "No" y explicó que ambos estaban compartiendo una cena en su casa, descartando cualquier tipo de crisis.

Además, aprovechó para negar otra versión que la vinculaba nuevamente con Guido Sardelli, guitarrista de Airbag. La conductora recordó que aquella relación quedó en el pasado y aseguró que las versiones difundidas actualmente carecen de sustento.

Con estas declaraciones, Julieta Prandi dejó en claro que continúa su relación con Emanuel Ortega y manifestó su enojo por la difusión de rumores que, según afirmó, no tienen ningún respaldo.