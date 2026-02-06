 Truco casero: cómo limpiar las manchas de la mesada de manera sencilla

El truco para terminar con las manchas difíciles en la mesada

Cuando la grasa se pega a la mesada o a la vitrocerámica después de cocinar, limpiarla en caliente no solo es incómodo, sino también peligroso. Para evitar quemaduras y no esparcir aún más la suciedad, existe un truco casero simple y efectivo que permite retirar las manchas sin esfuerzo y con elementos que todos tienen en casa.