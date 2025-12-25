Sobras de Navidad: cuánto dura el matambre en la heladera y cómo conservarlo
Cómo conservar las sobras de uno de de los platos favoritos de las Fiestas.
Uno de los platos más elegidos para comer en las Fiestas es el matambre. En sus diferentes variedades, relleno o arrollado, es muy difícil que sobre en la mesa después de la cena, pero, en caso de suceder, es importante saber cuánto dura el matambre cocido en la heladera.
Cuánto dura el matambre en la heladera
Si solo se prefiere en la heladera para comer a los pocos días de cocinarlo, el matambre puede durar una semana en la heladera envuelto en papel aluminio.
Cuánto dura el matambre en el freezer
Para freezar el matambre se debe "rearmar" y envolver en papel aluminio. Como toda carne, se puede guardar de 3 a 6 meses y descongelarlo en la heladera un día antes de comerlo.
La receta para preparar matambre relleno
Ingredientes:
- 1 matambre de cerdo
- 1 kg de carne picada
- 3 huevos duros
- 2 zanahorias ralladas
- 1 cebolla picada
- 2 dientes de ajo picados
- Perejil picado
- Orégano
- Comino
- Sal y pimienta a gusto
- Huevo batido para pintar
- Hilo de cocina
Preparación:
- Limpieza del matambre: Limpia bien el matambre, quitando toda la grasa y posibles impurezas.
- Preparación del relleno: En un bowl, mezcla la carne picada con los huevos duros picados, las zanahorias ralladas, la cebolla, el ajo, el perejil, el orégano, el comino, sal y pimienta.
- Armado del matambre: Extiende el matambre sobre una superficie limpia y coloca el relleno de manera uniforme sobre toda la superficie, dejando un borde libre de unos 5 cm.
- Arrollado: Enrolla el matambre con cuidado, asegurándote de que el relleno quede bien ajustado. Ata con hilo de cocina para darle forma y evitar que se desarme durante la cocción.
- Cocción:
- Al horno: Pinta el matambre con huevo batido y colócalo en una fuente para horno. Hornea a 180°C durante aproximadamente 2 horas, o hasta que esté dorado y la carne esté tierna.
- Hervido: Coloca el matambre en una olla grande con agua hirviendo y cocina a fuego bajo durante 2 horas aproximadamente, o hasta que esté tierno.
- Descanso: Una vez cocido, deja reposar el matambre durante unos 15 minutos antes de cortarlo.
Consejos:
- Para darle un sabor más intenso, puedes marinar el matambre con vino tinto, ajo y especias durante unas horas antes de cocinarlo.
- Puedes agregar otros ingredientes al relleno, como pimientos, aceitunas o pasas de uva, según tu gusto.
- Para verificar si el matambre está cocido, pincha con un cuchillo. Si sale líquido transparente, está listo.
Acompañamientos:
El matambre relleno se puede servir con puré de papas, ensalada, o simplemente solo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario