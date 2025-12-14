Telekino en vivo: números ganadores de la jugada 2406 del domingo 14 de diciembre
En minutouno.com los números de todos los sorteos del Telekino, que se juega todos los domingos con pozos espectaculares.
El sorteo 2406 del Telekino, del domingo 14 de diciembre de 2025 otra vez con súper pozo, haciendo que este juego sea de lo más elegidos por los argentinos.
En minutouno.com podés seguir en vivo los sorteos de los domingos del Telekino, y de todos los juegos, como Loto Plus, Brinco y Quini 6.
Telekino: jugada del domingo 7 de diciembre
- Tradicional: 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 24 - 25
- Ganador con 15 aciertos: Vacante
- 12 ganadores con 14 aciertos: $843.676 cada uno
- 728 ganadores con 13 aciertos: $41.977 cada uno
- 8.357 ganadores con 12 aciertos: $12.540 cada uno
- Próximo sorteo: todos los domingos a las 17.15
Requino: números ganadores del 7 de diciembre
Apenas finalizado el sorteo del Telekino, llega la jugada del Requino.
- Números: 01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24
- 22 ganadores: $170.439 cada uno
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario