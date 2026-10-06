Definen la fecha clave en la que la humanidad podría recibir una respuesta extraterrestre y falta muy poco
El reconocido físico teórico y divulgador Michio Kaku proyecta los plazos para que las señales enviadas desde la Tierra obtengan respuesta de alguna civilización.
La pregunta sobre si la humanidad está sola en el universo o si eventualmente logrará tomar contacto con otra civilización inteligente volvió al centro del debate. Según las proyecciones del destacado científico Michio Kaku, la primera oportunidad concreta para recibir una respuesta a las señales de radio e impulsos emitidos desde la Tierra hacia el espacio profundo podría darse tan pronto como el año 2029.
La estimación toma como punto de partida las emisiones de radio de alta intensidad enviadas en el marco de misiones de la NASA. Al calcular la distancia recorrida por esas ondas electromagnéticas hacia los sistemas estelares más cercanos y el tiempo hipotético que le tomaría a una civilización receptora responder, Kaku y diversos astrofísicos concluyen que el umbral de finales de esta década representa la ventana temporal más cercana para un eventual choque de señales.
Documentos de la NASA y las advertencias de Kaku
La reevaluación de estos plazos coincide con la postura más abierta de la NASA, que en los últimos años comenzó a desclasificar archivos, datos satelitales y reportes oficiales para abordar la búsqueda de vida extraterrestre bajo estricto rigor académico.
Sin embargo, a pesar de este marco institucional y del horizonte cercano que plantea el modelo para 2029, Michio Kaku mantiene una postura de extrema cautela. El científico advierte que cualquier especie capaz de interceptar nuestras emisiones y responder poseerá un desarrollo tecnológico inmensamente superior al nuestro, por lo que califica un eventual encuentro sin protocolos claros como un escenario de alto riesgo para la Tierra.
Cautela ante la inmensidad del cosmos
El dilema de fondo continúa radicado en la inmensidad de las distancias interestelares: incluso viajando a la velocidad de la luz, las ondas de radio humanas apenas han raspado la superficie del vecindario solar.
Para Michio Kaku, la cercanía del año 2029 obliga a la comunidad internacional a abordar la búsqueda espacial con estricto criterio científico, preparando a nuestra especie para las implicancias filosóficas y tecnológicas que representaría confirmar que no estamos solos en el universo.
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