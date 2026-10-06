Definen la fecha clave en la que la humanidad podría recibir una respuesta extraterrestre y falta muy poco

La estimación toma como punto de partida las emisiones de radio de alta intensidad enviadas en el marco de misiones de la NASA. Al calcular la distancia recorrida por esas ondas electromagnéticas hacia los sistemas estelares más cercanos y el tiempo hipotético que le tomaría a una civilización receptora responder, Kaku y diversos astrofísicos concluyen que el umbral de finales de esta década representa la ventana temporal más cercana para un eventual choque de señales.