Truco secreto: cómo tener una piel radiante sin mayores complicaciones
Una técnica simple y efectiva permite lograr un cutis luminoso, sin brillo de más, y copiar el look natural y elegante que luce Meghan Markle a diario.
Con el paso del tiempo, Meghan Markle se consolidó como un referente de belleza natural, y su maquillaje luminoso se volvió un truco casero muy buscado para lograr un look fresco y elegante sin excesos. Detrás de ese efecto glow equilibrado aparece Daniel Martin, su maquillador de confianza, quien reveló una técnica simple pero efectiva.
La clave está en combinar productos a base de agua y aplicar el iluminador con precisión, para sumar luz sin brillo graso y realzar los rasgos con un acabado sutil, prolijo y sofisticado.
El truco para tener una piel radiante
- Elegí una crema hidratante fluida, de textura liviana, que hidrate sin dejar la piel pesada ni grasosa.
- Sumá un iluminador suave, evitando los que tienen partículas de glitter muy marcadas.
- Incorporá una base de maquillaje que coincida con tu tono de piel.
- Mezclá bien todos los productos hasta lograr una textura homogénea y pareja.
- Aplicá la mezcla con la yema de los dedos en todo el rostro para un acabado natural.
- Tomá un pincel pequeño y colocá pequeños toques en puntos estratégicos.
- Iluminá la parte alta de los pómulos, el arco de la ceja, el centro de la nariz y el arco de cupido.
- Regulá la cantidad de producto para evitar brillos excesivos y mantener un efecto luminoso sutil.
- Ajustá la intensidad según la ocasión, priorizando siempre un resultado fresco y natural.
El uso de cosméticos water based ayuda a que la piel se sienta más fresca y ligera, al mismo tiempo que mejora la duración del maquillaje. Al regular la mezcla de hidratante, base e iluminador, cada persona puede definir cuánta luminosidad quiere lograr.
Este método permite conseguir un acabado satinado que se adapta a distintos tipos de luz y climas, sin que el maquillaje se opaque ni se desarme con el paso de las horas.
La técnica de Daniel Martin funciona tanto para eventos especiales como para el día a día, ya que deja un cutis natural, con puntos de luz bien ubicados y sin brillos excesivos, al mejor estilo Meghan Markle.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario