Turismo por Argentina: la impactante cascada de Jujuy que emerge de las rocas
Uno de los destinos mejor guardados de las yungas jujeñas que está llamando la atención de cada vez más turistas.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos al país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Fuente del Jaguar fue un destino muy visitado en Jujuy en la última temporada de verano gracias a los paisajes que muestra dentro del Parque Nacional Calilegua, la reserva de biosfera más grande de Argentina. Esta espectacular cascada formada entre las piedras desemboca en una olla de aguas cristalinas con tonos verdes que no tiene nada que envidiarle a las playas más famosas del mundo, ofreciendo un refrescante premio tras el exigente camino para descubrirla.
Qué se puede hacer en la Fuente del Jaguar
La visita a Fuente del Jaguar ofrece diversas experiencias para los amantes de la naturaleza:
- Disfrutar de un baño en la olla de aguas cristalinas de tonos verdes al pie de la cascada
- Realizar el trekking de 15 kilómetros que atraviesa impresionantes paisajes de la yunga jujeña
- Fotografiar la cascada cuando los rayos del sol se filtran por la quebrada, creando un espectáculo visual único
- Combinar la visita con un recorrido por el Pozo del Tapir, remontando el cauce del río Jordán entre los paredones de la Quebrada
- Explorar el Cañón de los Loros, caminando entre impresionantes paredones cubiertos de vegetación hasta llegar a un desfiladero
- Observar la rica biodiversidad de la selva de yungas durante todo el recorrido
- Experimentar la aventura de descubrir uno de los rincones secretos menos visitados de Jujuy
- Disfrutar del contraste entre el agua fría de la cascada y el clima cálido de la región durante el verano
Dónde queda la Fuente del Jaguar
Fuente del Jaguar se encuentra ubicada dentro del Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy, noroeste de Argentina. El parque está ubicado a 115 km de San Salvador de Jujuy por ruta nacional 34, y a 170 km de la ciudad de Salta por las rutas nacionales 9 y 34.
Específicamente, la cascada está oculta en lo más profundo de la Quebrada del río Jordán, a unos 8 km del pueblo de San Francisco. Forma parte de la Reserva de la Biosfera de las Yungas, representando uno de los ecosistemas de selva de montaña más importantes del país, y compartiendo territorio con otros atractivos naturales como el Pozo del Tapir y el Cañón de los Loros.
Cómo llegar a la Fuente del Jaguar
Primero hay que dirigirse al Parque Nacional Calilegua, accesible desde San Salvador de Jujuy por la ruta nacional 34 (115 km) o desde Salta por las rutas nacionales 9 y 34 (170 km). Se recomienda ir en auto hasta San Francisco y desde ese lugar contratar un guía local habilitado, ya que no se aconseja adentrarse solo en la quebrada por motivos de seguridad.
El punto de acceso al sendero se encuentra oculto a la vera de la ruta, a unos 8 km del pueblo. Desde ese lugar comienza una caminata de aproximadamente 15 kilómetros (3 horas) por senderos a veces resbaladizos y de dificultad media-alta. Es fundamental llevar calzado y ropa cómoda, protector solar y abundante agua para hidratarse durante el trayecto. No está permitido acampar en estos senderos y se debe realizar la visita siempre acompañado por un guía experimentado debido a los riesgos de caídas o desprendimientos de piedras.
