Turismo por Argentina: la impactante cascada de Jujuy que emerge de las rocas

Dónde queda la Fuente del Jaguar

Fuente del Jaguar se encuentra ubicada dentro del Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy, noroeste de Argentina. El parque está ubicado a 115 km de San Salvador de Jujuy por ruta nacional 34, y a 170 km de la ciudad de Salta por las rutas nacionales 9 y 34.

Específicamente, la cascada está oculta en lo más profundo de la Quebrada del río Jordán, a unos 8 km del pueblo de San Francisco. Forma parte de la Reserva de la Biosfera de las Yungas, representando uno de los ecosistemas de selva de montaña más importantes del país, y compartiendo territorio con otros atractivos naturales como el Pozo del Tapir y el Cañón de los Loros.

Cómo llegar a la Fuente del Jaguar

Primero hay que dirigirse al Parque Nacional Calilegua, accesible desde San Salvador de Jujuy por la ruta nacional 34 (115 km) o desde Salta por las rutas nacionales 9 y 34 (170 km). Se recomienda ir en auto hasta San Francisco y desde ese lugar contratar un guía local habilitado, ya que no se aconseja adentrarse solo en la quebrada por motivos de seguridad.

El punto de acceso al sendero se encuentra oculto a la vera de la ruta, a unos 8 km del pueblo. Desde ese lugar comienza una caminata de aproximadamente 15 kilómetros (3 horas) por senderos a veces resbaladizos y de dificultad media-alta. Es fundamental llevar calzado y ropa cómoda, protector solar y abundante agua para hidratarse durante el trayecto. No está permitido acampar en estos senderos y se debe realizar la visita siempre acompañado por un guía experimentado debido a los riesgos de caídas o desprendimientos de piedras.