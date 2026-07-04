Chile 2026: el destino sin playas pero con montañas que lo vuelven un paraíso
Ideal para el turismo en Chile, este pintoresco pueblo del centro del país atrae visitantes durante todo el año sin necesidad de estar sobre la costa.
A la hora de hacer turismo en Chile, existen destinos que conquistan a los visitantes sin necesidad de tener playas. Uno de ellos se destaca por sus extensos valles, suaves cerros y un reconocido espejo de agua que se convirtió en uno de los principales motores de su crecimiento turístico.
Además, se encuentra a poca distancia de Santiago de Chile, lo que lo transforma en una excelente alternativa para una escapada de uno o dos días.
Lejos del turismo de costa, este rincón chileno invita a disfrutar de actividades al aire libre, propuestas de gastronomía campestre y paisajes naturales ideales para quienes buscan descansar. La producción agrícola también ocupa un lugar central en la economía local, con cultivos de gran prestigio, entre ellos las sandías, reconocidas en todo Chile por su tamaño y calidad.
Qué se puede hacer en Paine
Paine es un pueblo de Chile que cuenta con una población cercana a los 64.000 habitantes, aunque una parte importante vive en áreas rurales. La localidad ganó reconocimiento por sus enormes sandías y por la tradicional Fiesta de la Sandía, un evento que cada verano reúne a miles de personas con ferias, concursos, espectáculos y propuestas de gastronomía regional.
Uno de los grandes emblemas para el turismo en Chile es la Laguna de Aculeo, ubicada a unos 350 metros sobre el nivel del mar. Tras haber atravesado un período crítico en el que llegó a secarse por completo debido a la sequía y la intensa extracción de aguas subterráneas, el espejo de agua logró recuperarse gracias a las abundantes lluvias registradas en los últimos años y hoy alcanza cerca del 90% de su capacidad.
En la actualidad, la laguna volvió a convertirse en un punto de encuentro para quienes disfrutan de actividades como kayak, stand up paddle, remo y observación de aves. Además, sus alrededores cuentan con predios privados de acceso regulado, campings y distintos espacios para contemplar el paisaje.
Más allá de la laguna, Paine ofrece otros atractivos para el turismo en Chile. Entre ellos sobresalen la Reserva Natural Altos de Cantillana, con senderos ideales para caminatas y avistaje de flora y fauna nativa; los viñedos Viña Pérez Cruz y Viña Antiyal, donde se realizan degustaciones y recorridos enoturísticos; y la Expo Paine Rural, una celebración dedicada a las costumbres chilenas, la artesanía y el folclore. La oferta se completa con granjas educativas, restaurantes de campo y amplios espacios verdes ideales para pasar el día.
Dónde queda Paine
Ubicado en la Región Metropolitana de Chile, Paine se encuentra a aproximadamente 40 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Este destino combina extensas áreas agrícolas con paisajes de cerros de baja altura y tiene como uno de sus mayores atractivos la Laguna de Aculeo, un sitio que recibe visitantes durante gran parte del año y se consolidó como un referente del turismo en Chile.
Cómo llegar a Paine
Quienes viajen desde Santiago de Chile pueden llegar a Paine de manera sencilla tomando la Ruta 5 en dirección sur. El recorrido está completamente señalizado y suele demandar cerca de 50 minutos en auto, aunque el tiempo puede variar según el tránsito.
Otra alternativa para disfrutar del turismo en Chile es utilizar los servicios de ómnibus interurbanos que parten con frecuencia desde la capital y conectan con distintas localidades del sur de la Región Metropolitana, entre ellas Paine.
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