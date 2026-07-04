 Chile 2026: el destino sin playas pero con montañas que lo vuelven un paraíso

En la actualidad, la laguna volvió a convertirse en un punto de encuentro para quienes disfrutan de actividades como kayak, stand up paddle, remo y observación de aves. Además, sus alrededores cuentan con predios privados de acceso regulado, campings y distintos espacios para contemplar el paisaje.

Más allá de la laguna, Paine ofrece otros atractivos para el turismo en Chile. Entre ellos sobresalen la Reserva Natural Altos de Cantillana, con senderos ideales para caminatas y avistaje de flora y fauna nativa; los viñedos Viña Pérez Cruz y Viña Antiyal, donde se realizan degustaciones y recorridos enoturísticos; y la Expo Paine Rural, una celebración dedicada a las costumbres chilenas, la artesanía y el folclore. La oferta se completa con granjas educativas, restaurantes de campo y amplios espacios verdes ideales para pasar el día.

Dónde queda Paine

Ubicado en la Región Metropolitana de Chile, Paine se encuentra a aproximadamente 40 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Este destino combina extensas áreas agrícolas con paisajes de cerros de baja altura y tiene como uno de sus mayores atractivos la Laguna de Aculeo, un sitio que recibe visitantes durante gran parte del año y se consolidó como un referente del turismo en Chile.

Cómo llegar a Paine

Quienes viajen desde Santiago de Chile pueden llegar a Paine de manera sencilla tomando la Ruta 5 en dirección sur. El recorrido está completamente señalizado y suele demandar cerca de 50 minutos en auto, aunque el tiempo puede variar según el tránsito.

Otra alternativa para disfrutar del turismo en Chile es utilizar los servicios de ómnibus interurbanos que parten con frecuencia desde la capital y conectan con distintas localidades del sur de la Región Metropolitana, entre ellas Paine.