El pueblo en Brasil con una cultura cervecera única en la región

El momento de mayor movimiento llega en octubre, cuando la ciudad se convierte en sede de la Oktoberfest de Blumenau, un evento que convoca a miles de visitantes y la posiciona como uno de los principales focos turísticos del país.

Dónde queda Blumenau

Situada en el Valle de Itajaí, dentro del estado de Santa Catarina y cerca de Florianópolis, la ciudad tiene sus orígenes en 1850. En ese momento, un grupo de inmigrantes alemanes liderados por Hermann Blumenau se instaló en la región y dio inicio al asentamiento.

Cómo llegar a Blumenau

Para llegar a Blumenau, la mejor opción es volar hasta Navegantes o Florianópolis y continuar el trayecto por carretera. Desde Navegantes, el viaje es corto y ronda una hora, mientras que desde Florianópolis se deben recorrer cerca de 130 kilómetros por ruta.