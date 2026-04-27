El pueblo en Brasil con una cultura cervecera única en la región
Este pueblo recibe a cientos de turistas durante el Oktoberfest. Se ubica en el estado de Santa Catarina y presenta una construcción alemana única en Sudamérica. Descubrí qué hacer y cómo llegar.
Brasil es uno de los países más elegidos de Sudamérica para vacacionar gracias a sus paisajes imponentes que atrapan la atención de los visitantes. Playas extensas, selvas exuberantes y ciudades llenas de cultura y tradición son las claves que explican por qué sigue siendo un destino elegido año tras año.
Una de las ciudades más visitadas es Blumenau, reconocida en la región por albergar a cientos de turistas durante la Fiesta de la Cerveza que se realiza en octubre. Este destino se ubica en el estado de Santa Catarina, en el sur del país, y tiene una población que ronda los 360.000 habitantes.
Qué se puede hacer en Blumenau
Entre los principales atractivos de Blumenau aparecen las cervecerías artesanales, donde se pueden probar distintas variedades elaboradas con procesos propios.
El centro de la ciudad conserva una fuerte impronta alemana, con edificios característicos y el río Itajaí-Açu que invita a desconectarse de la rutina diaria. A eso se suman museos que muestran la historia de los inmigrantes, junto con puentes y miradores que ofrecen vistas panorámicas atrapantes.
El momento de mayor movimiento llega en octubre, cuando la ciudad se convierte en sede de la Oktoberfest de Blumenau, un evento que convoca a miles de visitantes y la posiciona como uno de los principales focos turísticos del país.
Dónde queda Blumenau
Situada en el Valle de Itajaí, dentro del estado de Santa Catarina y cerca de Florianópolis, la ciudad tiene sus orígenes en 1850. En ese momento, un grupo de inmigrantes alemanes liderados por Hermann Blumenau se instaló en la región y dio inicio al asentamiento.
Cómo llegar a Blumenau
Para llegar a Blumenau, la mejor opción es volar hasta Navegantes o Florianópolis y continuar el trayecto por carretera. Desde Navegantes, el viaje es corto y ronda una hora, mientras que desde Florianópolis se deben recorrer cerca de 130 kilómetros por ruta.
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