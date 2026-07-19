Turismo en Uruguay: el pueblo poco conocido de playas encantadoras para conocer en el verano y relajarse

El clima de La Paloma acompaña las escapadas durante gran parte del año, con temperaturas agradables para realizar paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, la clásica brisa del océano Atlántico se hace sentir especialmente durante las tardes y noches, por lo que sumar algo de abrigo permite disfrutar del entorno costero en toda su dimensión.

Dónde queda La Paloma

La Paloma es un balneario ubicado en el departamento de Rocha, Uruguay, sobre la costa del océano Atlántico. Se encuentra a unos 240 kilómetros de Montevideo y forma parte de una de las zonas naturales más destacadas del país. El destino combina playas extensas, paisajes costeros y un ambiente tranquilo durante gran parte del año. Su ubicación la convierte en una opción elegida para quienes buscan una escapada cerca del mar.

Cómo llegar La Paloma

Para llegar a La Paloma desde Montevideo, la ruta más habitual es tomar la Ruta Interbalnearia y luego continuar por la Ruta 9 hasta el acceso hacia Rocha. Desde allí, se debe seguir por la Ruta 15 durante aproximadamente 30 kilómetros hasta alcanzar el balneario. El trayecto en auto demora cerca de tres horas y también existen servicios de ómnibus que conectan la capital uruguaya con este destino costero.