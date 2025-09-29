Un rincón con sabor a hogar en Saavedra
En el corazón de Saavedra —donde el bullicio se mezcla con la calidez de barrio—, Del Río Cantina se presenta como un destino gastronómico imperdible con una propuesta que fusiona la esencia de las tradicionales cantinas italianas con el espíritu acogedor de Buenos Aires.
Del Río Cantina rápidamente se consolidó como un referente local, al ofrecer platos tradicionales de las cantinas italianas y clásicos populares de Buenos Aires. Cada una de estas opciones es una invitación a saborear la autenticidad, acompañado de una cálida ambientación y un servicio personalizado que hace sentir como en casa.
Del Río Cantina envuelve en una atmósfera única. Su diseño en dos niveles, cada uno con su propio encanto, permite disfrutar de diferentes experiencias. La planta baja, íntima y serena, es perfecta para encuentros tranquilos, mientras que el primer piso, bañado por la luz natural de un gran ventanal y con un pequeño balcón, es ideal para grupos y celebraciones. La decoración, con mesas de madera, sillas cómodas y manteles a cuadros, evoca la nostalgia de las cantinas de antaño, creando un ambiente familiar y lleno de historia.
Del Río Cantina también ofrece un menú del mediodía, disponible de 12 a 16 hs, con opciones prácticas y deliciosas para un almuerzo rápido sin renunciar a la calidad artesanal.
Las especialidades de Cantina del Río
La cocina de Del Río Cantina es un tributo a la tradición y la frescura, con una carta que deleita a todos los paladares.
- Croquetas de hongos con alioli (un bocado crujiente y lleno de sabor)
- Provoleta Del Río (una explosión de sabores con tomates, cebollas asadas y nueces).
- Buñuelos de espinaca y mozzarella (un clásico reinventado)
- Ñoquis gratinados con crema de provolone
- Cavatelli con ragú bolognese: un clásico italiano con un toque robusto
- Panzottis de espinaca con provolone y nueces en crema de azafrán: Una propuesta original y sofisticada
- Tagliatelle de espinacas con pomodoro, albóndigas y mozzarella gratinada: La combinación perfecta de sabores
- Bife de chorizo a caballo con papas fritas
- Truchón grillado con vegetales de estación al horno
- Suprema Maryland con papas rejilla
- Milanesa de berenjena ahumada a la napolitana con papas pay
- Mollejas al verdeo y hongos con papas noisettes.
- Panqueque de manzana quemado al rhum
- Mousse de chocolate
- Crème brûlée.
- Sifón (un aperitivo de autor con lunfa rosado, limón, almíbar de frutilla y sprite)
- Criollita (un mocktail con frutilla, limón, chía y rosa mosqueta).
Dónde queda Del Río Cantina
Del Río Cantina se encuentra en Av. García del Río 2957, a metros del Parque Saavedra.
Instagram: @delriocantina
