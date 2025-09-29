Un rincón con sabor a hogar en Saavedra

La cocina de Del Río Cantina es un tributo a la tradición y la frescura, con una carta que deleita a todos los paladares.

Croquetas de hongos con alioli (un bocado crujiente y lleno de sabor)

Provoleta Del Río (una explosión de sabores con tomates, cebollas asadas y nueces).

Buñuelos de espinaca y mozzarella (un clásico reinventado)

Ñoquis gratinados con crema de provolone

Cavatelli con ragú bolognese: un clásico italiano con un toque robusto

Panzottis de espinaca con provolone y nueces en crema de azafrán: Una propuesta original y sofisticada

Tagliatelle de espinacas con pomodoro, albóndigas y mozzarella gratinada: La combinación perfecta de sabores

Bife de chorizo a caballo con papas fritas

Truchón grillado con vegetales de estación al horno

Suprema Maryland con papas rejilla

Milanesa de berenjena ahumada a la napolitana con papas pay

Mollejas al verdeo y hongos con papas noisettes.

Panqueque de manzana quemado al rhum

Mousse de chocolate

Crème brûlée.

Sifón (un aperitivo de autor con lunfa rosado, limón, almíbar de frutilla y sprite)

Criollita (un mocktail con frutilla, limón, chía y rosa mosqueta).

Dónde queda Del Río Cantina

Del Río Cantina se encuentra en Av. García del Río 2957, a metros del Parque Saavedra.

Instagram: @delriocantina