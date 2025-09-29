Cuál es la provincia más cara para hacer las compras de supermercado
La consultora Analytica publicó los números finales sobre cada provincia. No es la Pronvincia de Buenos Aires ni CABA. Conocé todos los detalles en la nota.
Producto de la actualidad de la Argentina, hacer las compras del mes se volvió en un desafío para muchas familias de clase media. Cada visita al supermercado es sinónimo de comparar precios, elegir segundas marcas y buscar ofertas con el objetivo de darle una bocanada de aire fresco al bolsillo.
Durante los últimos días, la consultora Analytica publicó un informa sobre cuánto cuesta llenar el changuito en distintas provincias argentinas. Factores como los salarios, la carga impositiva y otros componentes locales son las claves que terminan dando el número final. Por otro lado, PBA y CABA no ingresan en el Top 10.
La provincia con los precios más altos
Dentro del ranking nacional, Santa Cruz aparece al tope como la provincia donde resulta más caro llenar un changuito de supermercado. Allí, una familia tipo integrada por dos adultos y dos chicos necesita destinar más de $780.000 al mes solo para cubrir alimentos y bebidas.
Según el relevamiento de la consultora, la diferencia en el costo de los changuitos está vinculada al nivel de ingresos. En Santa Cruz, donde los sueldos privados figuran entre los más altos del país, la canasta básica resulta la más cara, aunque representa alrededor del 15% de dos salarios promedio.
En cambio, en el noreste argentino la situación es distinta: los precios son más bajos, pero los ingresos también. Allí, llenar el carro demanda cerca del 30% de dos sueldos medios. Tras el informe brindando por Analytica, estas son las 10 provincias que lideran el ranking:
- Santa Cruz: $ 783.769
- Chubut: $ 770.792
- Río Negro: $ 758:956
- Tierra del Fuego: $ 758.432
- Neuquén: $ 750.013
- Catamarca: $ 746.542
- Jujuy: $ 742.421
- Salta: $ 742.152
- Córdoba: $ 740.332
- La Rioja: $ 737.663
