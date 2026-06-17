Vacaciones en Argentina: el "pueblo fantasma" de la Ruta 40 ideal para visitar

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También se puede conocer el viejo reservorio relacionado con el ferrocarril, otra estructura que recuerda la importancia que tuvo este medio de transporte para el desarrollo de muchas comunidades del interior argentino.

Los visitantes pueden caminar entre las ruinas de edificaciones inconclusas, observar el paisaje desértico característico de la zona y conocer la historia de las familias que llegaron con la ilusión de formar una colonia agrícola.

Además, es un sitio muy elegido por amantes de la fotografía, ya que el contraste entre las construcciones abandonadas, las montañas y la inmensidad del entorno crea postales únicas.

Dónde queda Tucunuco

El pueblo fantasma de Tucunuco se encuentra en la provincia de San Juan, dentro del departamento de Jáchal. Está ubicado sobre el recorrido de la famosa Ruta Nacional 40, uno de los caminos más importantes y turísticos de Argentina.

Este antiguo asentamiento se encuentra aproximadamente a unos 50 kilómetros de San José de Jáchal, en una zona marcada por paisajes áridos, montañas y una tranquilidad absoluta.

El lugar tuvo su origen como parte de un proyecto agrícola impulsado en la década de 1970, cuando varias familias se instalaron con la intención de desarrollar una nueva comunidad. Sin embargo, diferentes acontecimientos históricos hicieron que el plan quedara inconcluso y el pueblo terminara abandonado.

Cómo llegar a Tucunuco

Para llegar a Tucunuco, la principal vía de acceso es la Ruta Nacional 40 desde San José de Jáchal. El recorrido es de aproximadamente 50 kilómetros y se recomienda realizarlo en vehículo propio para poder disfrutar del camino y detenerse en distintos puntos panorámicos.

Al tratarse de un sitio deshabitado y sin servicios turísticos tradicionales, es importante planificar la visita con anticipación. Se aconseja llevar agua, comida y todo lo necesario para pasar el día.

La mejor opción es recorrerlo durante las horas de luz para apreciar sus paisajes y descubrir cada rincón de este pueblo que conserva una parte poco conocida de la historia argentina.