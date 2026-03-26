Vacaciones en Brasil: el pueblo de mar celeste que no conoce nadie y es imperdible
Alejado de los circuitos más concurridos, este destino sorprende con algunos de los paisajes impactantes de la región, ideal para quienes buscan tranquilidad.
En el mapa del turismo, Brasil se destaca como uno de los destinos más elegidos por su combinación de naturaleza, cultura e historia. Más allá de sus playas más famosas, también ofrece lugares menos conocidos ideales para desconectar, como São Miguel dos Milagres, un tranquilo pueblo de pescadores con aguas cristalinas y un entorno relajado.
Este destino de turismo en Brasil, rodeado de cocoteros y paisajes únicos, invita a recorrer sus playas, disfrutar de la gastronomía local y descansar. Además, suma actividades como snorkel y paseos en lancha para quienes buscan una experiencia más activa.
Qué se puede hacer en São Miguel dos Milagres
Quienes apuestan al turismo en Brasil y llegan a São Miguel dos Milagres descubren un destino con múltiples propuestas según la playa elegida. Este rincón de Brasil cuenta con cinco playas principales, aunque el acceso puede variar por las mareas, un detalle clave a tener en cuenta al planificar la visita. Entre las mejores opciones se destacan:
- Praia do Marceneiro: perfecta para quienes buscan descanso total y conexión con la naturaleza. Es la más tranquila y menos concurrida, con algunas posadas destacadas para alojarse.
- Praia do Riacho: ideal para el turismo en familia. Sus piscinas naturales permiten disfrutar del mar con calma y también ofrece paseos en kayak para recorrer la zona.
- Praia do Toque: una de las más populares dentro de São Miguel dos Milagres, con fácil acceso y opciones para practicar stand up paddle cuando baja la marea.
- Porto da Rua: aquí se concentra el pequeño centro del pueblo, con mayor movimiento turístico y servicios para los visitantes.
- Playa de Patacho: considerada una de las más lindas del turismo en Brasil, se destaca por sus aguas cristalinas, cálidas y poco profundas, ideales para hacer snorkel y explorar la fauna marina.
Dónde queda São Miguel dos Milagres
En la costa norte de Alagoas, São Miguel dos Milagres es un destino de Brasil ideal para el turismo tranquilo, con paisajes naturales y poca masividad. Ubicado a 36 km de Maragogi y 106 de Maceió, es una opción accesible dentro del circuito de turismo en Brasil.
Cómo llegar a São Miguel dos Milagres
Para hacer turismo en Brasil y llegar a São Miguel dos Milagres desde Maceió, el acceso en auto es simple: se recorren unos 100 kilómetros por las rutas AL-105, AL-435 y AL-101, en un viaje de cerca de dos horas atravesando paisajes típicos del nordeste. Esta cercanía lo convierte en una opción muy elegida dentro del circuito de turismo en Brasil.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario