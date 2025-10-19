Vacaciones en Brasil: el pueblo que parece una postal de Suiza y es ideal para visitar en el verano

Cómo llegar a Gramado

Llegar a Gramado es fácil, se puede en auto, micro o avión desde distintos puntos. Muchos argentinos hacen una escala en la ciudad durante su viaje hacia las playas del litoral brasileño. Está a pocas horas de Porto Alegre, capital de Río Grande del Sur, con aeropuerto internacional, y la ruta entre ambas ciudades está en excelente estado, garantizando un viaje cómodo y seguro.

También hay micros regulares que conectan Gramado con las principales ciudades de la región y de Brasil, convirtiéndola en una parada ideal para quienes viajan desde Argentina rumbo a Santa Catarina.