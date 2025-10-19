Vacaciones en Brasil: el pueblo que parece una postal de Suiza y es ideal para visitar en el verano
A unas horas de Porto Alegre, esta ciudad se convierte en una parada casi obligada para quienes viajan hacia Santa Catarina, y su paisaje no pasa desapercibido.
Gramado se posiciona en Brasil como un destino de turismo imperdible gracias a su encanto europeo y su atmósfera mágica, conocida como la "Suiza de Brasil". Entre sus principales atractivos están el Lago Negro, la Plaza de las Etnias y la famosa "Rua Torta", junto con su decoración navideña que convierte la ciudad en un cuento de hadas.
Con arquitectura germánica, paisajes montañosos y gastronomía de calidad, Gramado ofrece una experiencia única y conecta fácilmente con destinos cercanos como Canela, Nova Petrópolis y Bento Gonçalves, formando un circuito ideal para quienes buscan alternativas al turismo de playa.
Qué se puede hacer en Gramado
- Recorrer fábricas de chocolate artesanal como Prawer, pionera desde 1975, y sumergirse en la tradición chocolatera de la ciudad.
- Pasear por el Lago Negro, uno de los íconos naturales más reconocidos de Gramado.
- Explorar el Parque Olivas de Gramado, con sus plantaciones y vistas panorámicas desde lo alto de un cañón.
- Visitar la Plaza de las Etnias y caminar por la pintoresca "Rua Torta", disfrutando del encanto urbano.
- Hacer una escapada a Canela para conocer el Parque do Caracol y su impresionante cascada de 131 metros.
- Subir al Skyglass en Canela, una plataforma vidriada a 360 metros de altura con vistas espectaculares al valle de Ferradura.
- Descubrir Space Adventure, la única exposición de la NASA fuera de Estados Unidos, con objetos originales de misiones espaciales.
- Perderse en el laberinto de la Plaza das Flores en Nova Petrópolis y disfrutar de un paseo relajante.
- Degustar la gastronomía local de influencia germánica y probar los famosos chocolates artesanales que hacen de Gramado un destino culinario imperdible.
Dónde queda Gramado
Gramado está situada en el estado de Río Grande del Sur, en el sur de Brasil, a solo unas horas de Porto Alegre. La ciudad se encuentra en el corazón de la sierra gaúcha, una región montañosa con una naturaleza exuberante que destaca frente al resto del país. Forma parte de un circuito de turismo que incluye a su vecina Canela, con la que prácticamente se fusiona en un mismo espacio urbano rodeado de bosques, cascadas, ríos y lagos que crean paisajes inigualables.
Cómo llegar a Gramado
Llegar a Gramado es fácil, se puede en auto, micro o avión desde distintos puntos. Muchos argentinos hacen una escala en la ciudad durante su viaje hacia las playas del litoral brasileño. Está a pocas horas de Porto Alegre, capital de Río Grande del Sur, con aeropuerto internacional, y la ruta entre ambas ciudades está en excelente estado, garantizando un viaje cómodo y seguro.
También hay micros regulares que conectan Gramado con las principales ciudades de la región y de Brasil, convirtiéndola en una parada ideal para quienes viajan desde Argentina rumbo a Santa Catarina.
