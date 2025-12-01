Vacaciones en la Patagonia: el pueblo en crecimiento con paisajes increíbles
Un pequeño sitio con apenas 300 personas que se convirtió en un destino ideal para quienes buscan tranquilidad.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares de nuestro país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Meliquina es un pequeño pueblo con apenas 300 habitantes que se convirtió en un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y aventura en la Patagonia.
Qué se puede hacer en Villa Meliquina
Sus aguas cristalinas permiten practicar pesca, kayak y windsurf, mientras que los alrededores ofrecen senderos ideales para trekking y mountain bike. Además, el avistaje de aves y la fotografía de paisajes atraen a quienes buscan una experiencia más relajada.
Las estancias cercanas organizan cabalgatas que permiten descubrir la belleza natural de la zona desde otra perspectiva. En este rincón patagónico, la vida silvestre es parte del paisaje: es común ver caballos acercándose al lago a beber agua y aves como martín pescador, cauquenes, garzas y rapaces surcando el cielo.
Meliquina no solo ofrece aventura, sino también una gastronomía que refleja la esencia patagónica. En sus restaurantes y cabañas, los visitantes pueden degustar truchas frescas, cordero patagónico y dulces caseros elaborados con frutos de la región. La oferta de hospedaje incluye desde campings hasta cabañas con vistas panorámicas al lago y la montaña, garantizando un descanso reparador en plena naturaleza.
Para quienes buscan aventura, paisajes impresionantes y una conexión única con la naturaleza, Meliquina es el refugio perfecto. Este pequeño pueblo escondido en la Patagonia invita a desconectar del mundo digital frente a senderos que parecen sacados de una postal.
Dónde queda Villa Meliquina
Situado a orillas del lago Meliquina, a solo 30 kilómetros de San Martín de los Andes y camino a Bariloche por la Ruta Provincial N° 63, este rincón combina paisajes de ensueño con múltiples opciones para disfrutar al aire libre.
Cómo llegar a Villa Meliquina
Para llegar a las playas del lago Meliquina, desde San Martín de los Andes hay que tomar la ruta 40, Camino de los Siete lagos, avanzar unos 24 km hacia Villa La Angostura. Allí, en el puesto de Gendarmería arranca la Ruta 63 que te lleva hasta la villa. Es un camino de ripio por lo que se recomienda realizar este ultimo tramo con precaución y a la velocidad máxima estipulada de 40 km.
Avanzando unos 3 km y antes del primer puente, sobre la izquierda hay un camino a la playa cabecera, en donde desemboca el río Hermoso.
