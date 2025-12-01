Vacaciones en la Patagonia: el pueblo en crecimiento con paisajes increíbles

Para quienes buscan aventura, paisajes impresionantes y una conexión única con la naturaleza, Meliquina es el refugio perfecto. Este pequeño pueblo escondido en la Patagonia invita a desconectar del mundo digital frente a senderos que parecen sacados de una postal.

Dónde queda Villa Meliquina

Situado a orillas del lago Meliquina, a solo 30 kilómetros de San Martín de los Andes y camino a Bariloche por la Ruta Provincial N° 63, este rincón combina paisajes de ensueño con múltiples opciones para disfrutar al aire libre.

Cómo llegar a Villa Meliquina

Para llegar a las playas del lago Meliquina, desde San Martín de los Andes hay que tomar la ruta 40, Camino de los Siete lagos, avanzar unos 24 km hacia Villa La Angostura. Allí, en el puesto de Gendarmería arranca la Ruta 63 que te lleva hasta la villa. Es un camino de ripio por lo que se recomienda realizar este ultimo tramo con precaución y a la velocidad máxima estipulada de 40 km.

Avanzando unos 3 km y antes del primer puente, sobre la izquierda hay un camino a la playa cabecera, en donde desemboca el río Hermoso.