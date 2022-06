Alemania: Un hombre entró armado con un cuchillo a una Universidad e hirió a cuatro estudiantes

Se trata de un hombre de 34 año y todavía no se pudo determina si el atacante es alumno, ex alumno o no tiene ningún vínculo con esa casa de altos estudios.

Tras ser reducido por los estudiantes en el aula de la universidad, quedó detenido por la Policía, que acordonó el lugar para continuar con las diligencias investigativas.

Los heridos son tres mujeres y un hombre, uno de los cuales de gravedad que tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta un hospital.