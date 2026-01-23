Estados Unidos: usaron de "carnada" y detuvieron a un nene de 5 años para capturar a su padre inmigrante

policía Anti inmigrantes EEUU.jpg

Las fotografías proporcionadas a la prensa por el distrito escolar muestran a Liam Ramos con un gorro de invierno con forma de conejo, de pie en la calle mientras un agente armado lo sujeta de su mochila.

Por su parte Marc Prokosch, abogado que representa a la familia, aseguró a la prensa que Liam y su padre se encuentran ahora en un centro de detención en Texas.

Funcionarios escolares explicaron que el padre tenía un caso de asilo en curso y no pesaba sobre él ninguna orden de deportación.

El niño acababa de llegar a casa de la guardería en el momento de la detención, declaró Stenvik. En el momento de la captura, funcionarios escolares estaban en la casa de los Ramos para brindar apoyo, según la superintendente de las escuelas.

Stenvik informó que ICE había detenido también recientemente a cuatro estudiantes menores de edad en su distrito escolar, incluyendo a un niño de 10 años y dos jóvenes de 17 años. Hace dos semanas, una estudiante de 10 años de cuarto grado fue detenida por agentes del ICE cuando se dirigía a la escuela primaria con su madre. Durante la detención, la niña llamó por teléfono a su padre para decirle que los agentes del ICE la llevaban a la escuela. El padre acudió a la escuela y descubrió que tanto su hija como su esposa habían sido detenidas.

La presidenta de la Junta Directiva de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, Mary Granlund, advirtió en un comunicado que "nuestros niños no deberían tener miedo de ir a la escuela ni de esperar en la parada del autobús. Sus familias no deberían tener miedo de llevar o recoger a sus hijos de la escuela".

Mientras tanto, las autoridades del distrito afirman que el ICE sigue merodeando por sus escuelas, lo que mantiene en vilo a los niños, los padres y el personal escolar.