Estados Unidos: usaron de "carnada" y detuvieron a un nene de 5 años para capturar a su padre inmigrante
En su cruzada anti inmigrantes el gobierno de los Estados Unidos detuvo a un chico de 5 años cuando salía del Jardín de Infantes y fue recluido junto a su padre en un centro de detención de Texas. Denunciaron que en los últimos detuvieron a otros 4 menores de edad.
Luego de asesinar a sangre fría en la ciudad de Minneapolis a Renee Nicole Good, de 37 años de edad, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a un nene de apenas 5 años de edad cuando salía del Jardín de Infantes y al que usaron como carnada para llegar hasta su padre, un inmigrante ecuatoriano indocumentado.
El injustificado operativo contra un niño tuvo lugar en Minnesota y fue denunciado por las autoridades escoalres. Liam Ramos, en edad preescolar, estaba con su padre, quien fue identificado como Adrian Alexander Conejo Arias por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), cuando los agentes se acercaron a ambos en la entrada de su casa.
"ICE NO tenía como objetivo a un niño", intentó justificarse el DHS en un comunicado difundido en X sin embargo el niño permanece recluido en un centro de detención de Texas.
"El 20 de enero, ICE llevó a cabo una operación selectiva para arrestar a Adrian Alexander Conejo Arias, un inmigrante indocumentado de Ecuador que había sido puesto en libertad en Estados Unidos por la administración Biden", siguió DHS.
¿Por qué detienen a un niño de 5 años?, preguntó Zena Stenvik, superintendente de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, durante una conferencia de prensa el miércoles. "No me digan que este niño va a ser clasificado como un criminal violento", siguió.
Las fotografías proporcionadas a la prensa por el distrito escolar muestran a Liam Ramos con un gorro de invierno con forma de conejo, de pie en la calle mientras un agente armado lo sujeta de su mochila.
Por su parte Marc Prokosch, abogado que representa a la familia, aseguró a la prensa que Liam y su padre se encuentran ahora en un centro de detención en Texas.
Funcionarios escolares explicaron que el padre tenía un caso de asilo en curso y no pesaba sobre él ninguna orden de deportación.
El niño acababa de llegar a casa de la guardería en el momento de la detención, declaró Stenvik. En el momento de la captura, funcionarios escolares estaban en la casa de los Ramos para brindar apoyo, según la superintendente de las escuelas.
Stenvik informó que ICE había detenido también recientemente a cuatro estudiantes menores de edad en su distrito escolar, incluyendo a un niño de 10 años y dos jóvenes de 17 años. Hace dos semanas, una estudiante de 10 años de cuarto grado fue detenida por agentes del ICE cuando se dirigía a la escuela primaria con su madre. Durante la detención, la niña llamó por teléfono a su padre para decirle que los agentes del ICE la llevaban a la escuela. El padre acudió a la escuela y descubrió que tanto su hija como su esposa habían sido detenidas.
La presidenta de la Junta Directiva de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, Mary Granlund, advirtió en un comunicado que "nuestros niños no deberían tener miedo de ir a la escuela ni de esperar en la parada del autobús. Sus familias no deberían tener miedo de llevar o recoger a sus hijos de la escuela".
Mientras tanto, las autoridades del distrito afirman que el ICE sigue merodeando por sus escuelas, lo que mantiene en vilo a los niños, los padres y el personal escolar.
