Así echaron en vivo a un periodista de la TV mexicana: "Este es tu último día"

"Vengo a agradecerte estos seis años por este trabajo tan intenso que has hecho, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario. Te agradezco lo que has hecho hasta este momento, sobre todo la entrega, porque has sido un hombre entregado a tus proyectos. Pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día", dijo Cabada con una sonrisa en la cara ante la mirada de desconcierto del conductor.

"Pues ahí tiene usted, querido tía y tío... Una sorpresa, una manera bastante extraña de que se informara, pero yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos seis años y medio", respondió Gustavo Malcapin a cámara.

conductor mexico televisión Gustavo Macalpin fue despedido en vivo por criticar a una gobernadora del partido Morena @BereniceDiazG

Según informaron medios mexicanos, Macalpin fue despedido luego de que en su programa hablara mal del esposo de Marina del Pilar Ávila Olmeda, actual gobernadora de Baja California y perteneciente al partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la reciente asumida Claudia Sheinbaum Pardo.

Por el momento, ni Canal 66 ni el conductor dieron su versión sobre los motivos del despido aunque la escena recorrió las redes sociales, causando la respuesta de varios políticos mexicanos, quienes denunciaron el episodio como censura.

Tal fue el caso del excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien se expresó en su cuenta personal de X donde publicó un mensaje que refleja su indignación por la forma en que el periodista fue despedido.

“Que lamentable escena. Toda mi solidaridad con Gustavo Macalpin frente a este grotesco acto de censura”, escribió.