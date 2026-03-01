Venezuela: liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo

El gendarme argentino Nahuel Gallo recuperó su libertad tras permanecer 448 días detenido en Venezuela. El efectivo dejó las instalaciones de la prisión militar de El Rodeo I. El gendarme había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando cruzó la frontera desde Colombia para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez, y a su hijo.