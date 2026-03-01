Venezuela: liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo
El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado de la prisión de El Rodeo I en Venezuela. El gendarme había sido detenido el 8 de diciembre de 2024.
El gendarme argentino Nahuel Gallo recuperó su libertad tras permanecer 448 días detenido en Venezuela. El efectivo dejó las instalaciones de la prisión militar de El Rodeo I. El gendarme había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando cruzó la frontera desde Colombia para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez, y a su hijo.
IMPORTANTE: Quiénes son Nahuel Gallo y Germán Giuliani, los dos argentinos que son presos políticos en Venezuela
La confirmación de la liberación en Venezuela
La confirmación llegó desde las inmediaciones del penal, cuando familiares de otros presos lograron comunicarse con los internos.
Los datos de su salida de la cárcel son los siguientes:
-
Excarcelación: El gendarme abandonó el penal de El Rodeo I cerca de las 21:00 horas.
Acompañantes: Fue liberado de su celda junto a dos ciudadanos de nacionalidad colombiana.
Traslado: Fue derivado a la Dirección General de Inteligencia Militar para coordinar su entrega.
Reacción interna: A través de videos, se escuchan los gritos de los reclusos anunciando que "el argentino fue liberado".
Operativo de repatriación
El traslado de Gallo hacia la Argentina requiere una coordinación diplomática. Se registraron los siguientes movimientos:
-
Vuelo: Un avión Lear Jet 60 proveniente de Argentina aterrizó el domingo en el aeropuerto de Caracas.
Intervención: Se registró el ingreso de una camioneta al penal. Las representaciones de Italia y Estados Unidos participaron en el proceso.
El mensaje de la familia previo a la liberación
Horas antes de confirmarse la excarcelación, Gómez realizó una publicación en sus redes sociales:
-
"A esta hora no tenemos mayor información sobre el paradero de Nahuel Gallo, pero estamos esperando noticias positivas después de 448 días".
"Nahuel debe ser liberado inmediatamente. Agradecemos a todos su preocupación. Lo que sepamos lo comunicaremos por esta vía".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario