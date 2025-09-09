Hamas se atribuyó el atentado el lunes en Jerusalén en el que murió una ciudadana argentina
Sara Mendelson esperaba el colectivo con otras personas en una parada cuando dos hombres abrieron fuego y la mataron a ella y a otros seis residentes de Israel.
La organización terrorista Hamas se atribuyó este martes la responsabilidad por el atentado del lunes de esta semana contra una parada de colectivos en Israel, en la que murieron seis personas, incluida una ciudadana de origen argentino.
Sara Mendelson, de 57 años, esperaba el colectivo con otras personas en la parada del cruce de Ramot Junction, una de las principales vías de acceso a la ciudad de Jerusalén. Según informó la policía de Israel, el grupo fue atacado por dos hombres que llegaron en al lugar en un vehículo y dispararon a mansalva.
De los atacantes sólo se sabe que eran de identidad palestina y residían de Cisjordania, en la frontera con Jordania. En las últimas horas Hamas, que gobierna en la Franja de Gaza, del otro lado de Israel, reivindicó el atentado.
"Las Brigadas Al-Qassam anuncian su responsabilidad por el ataque a tiros que tuvo lugar ayer (lunes) por la mañana... cerca del cruce de asentamientos de Ramot, que se encuentra en las tierras de nuestra querida Jerusalén", anunciaron desde Hamas a través de un comunicado en Telegram.
Esas brigadas son el brazo armado de Hamas, aún teniendo en cuenta que países como la Argentina consideran que toda la organización participa en actividades vinculadas al terrorismo.
El atentado de este lunes fue "un claro mensaje de que sus intentos de secar las fuentes de la resistencia solo causarán el derramamiento de la sangre de sus soldados nazis y sus criminales colonos, allá donde menos lo esperen", agregaron desde Hamas.
Cuando los dos hombres abrieron fuego, un agente de seguridad y un civil armado que se encontraban en el lugar respondieron al tiroteo y los mataron, precisaron las fuentes de Israel.
Pero en su reivindicación del terrorismo y la violencia el partido gobernante en la Franja de Gaza señaló "el fracaso de todos los intentos de la ocupación a la hora de crear un estado de disuasión a través de un castigo colectivo contra nuestro pueblo".
"Esos miserables intentos solo serán la mecha de una explosión mayor en su fea cara", sostuvieron en referencia al accionar de las Fuerzas de Defensa de Israel.
"La guerra de exterminio y agresión contra los lugares santos, la tierra y el pueblo (de Palestina) hará frente a la firmeza del pueblo y su valiente resistencia", cerraron.
