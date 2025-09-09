Hamas se atribuyó el atentado el lunes en Jerusalén en el que murió una ciudadana argentina

El atentado de este lunes fue "un claro mensaje de que sus intentos de secar las fuentes de la resistencia solo causarán el derramamiento de la sangre de sus soldados nazis y sus criminales colonos, allá donde menos lo esperen", agregaron desde Hamas.

Cuando los dos hombres abrieron fuego, un agente de seguridad y un civil armado que se encontraban en el lugar respondieron al tiroteo y los mataron, precisaron las fuentes de Israel.

Pero en su reivindicación del terrorismo y la violencia el partido gobernante en la Franja de Gaza señaló "el fracaso de todos los intentos de la ocupación a la hora de crear un estado de disuasión a través de un castigo colectivo contra nuestro pueblo".

"Esos miserables intentos solo serán la mecha de una explosión mayor en su fea cara", sostuvieron en referencia al accionar de las Fuerzas de Defensa de Israel.

"La guerra de exterminio y agresión contra los lugares santos, la tierra y el pueblo (de Palestina) hará frente a la firmeza del pueblo y su valiente resistencia", cerraron.