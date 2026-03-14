Atentado contra una escuela judía en Ámsterdam: "Ataque selectivo"

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, afirmó que “no debe haber lugar para el antisemitismo” en Países Bajos. “Comprendo la ira y el miedo, y entablaré conversaciones rápidamente con la comunidad judía. Deben sentirse siempre seguros en nuestro país”, publicó en la red social X.

La Policía detuvo el viernes a cuatro jóvenes sospechosos de provocar una explosión en el exterior de una sinagoga de Rotterdam que causó un breve incendio y daños en el edificio. Tras la explosión, la Policía vigiló otras sinagogas por precaución y detuvo un vehículo cerca de otro edificio conducido por alguien que coincidía con la descripción de uno de los sospechosos.

"Todavía no está claro si los sospechosos planeaban detonar un explosivo o prender fuego también a otra sinagoga", dijo la Policía en un comunicado. Dos hombres tenían 19 años, uno 18 y el cuarto 17, dijo la Policía, sin especificar ningún motivo.

Las autoridades dijeron que estaban iniciando una "investigación a gran escala sobre este grave incidente" e hicieron un llamamiento para que se presentaran testigos. El viernes circuló por las redes sociales un vídeo no verificado que mostraba una explosión cerca de un edificio parecido al de la sinagoga atacada.

El lunes, una explosión sacudió una sinagoga en la ciudad belga de Lieja antes del amanecer, causando algunos daños pero ningún herido. Fue condenada enérgicamente por políticos belgas y funcionarios de la Unión Europea. Las autoridades belgas dijeron que estaban analizando un vídeo potencialmente yihadista en el que se reivindicaba la autoría.