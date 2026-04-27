Asesinaron a un piloto de rally justo antes de comenzar una carrera y suspendieron la jornada
La víctima fue identificada como José Pedro Rojas, quien competía bajo un pseudónimo en Santa Cruz de la Sierra. Creen que fue ejecutado por un sicario narco.
Un hombre fue asesinado a balazos el domingo pasado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en lo que se investiga como un posible crimen vinculado al narcotráfico, dado que fue acribillado sin mediar palabra cuando estaba por correr una carrera de autos.
El crimen ocurrió justo antes de una carrera de SXS Racing, dentro del Rally Nueva Santa Cruz. La víctima, identificada como José Pedro Rojas Velasco, se preparaba para correr con su Can-Am X3 pero antes de poder arrancar un hombre se bajó de una camioneta y le disparó 17 veces.
Rojas Velasco, que competía con el número 11 bajo el pseudónimo "Pedro Pablo", murió casi en el acto tras recibir al menos nueve balazos, informaron medios de Bolivia.
Su copiloto, cuyo nombre no trascendió, quedó internado en grave estado en un centro médico de Santa Cruz de la Sierra.
Luego se confirmó que Rojas Velasco, alias "Pepa", respondía a un jefe del narcotráfico llamado Sebastián Marset y había participado de un secuestro, por lo que "había una amenaza en contra de su vida", según fuentes policiales citadas por el canal DTV de Bolivia.
Este lunes la Policía de Santa Cruz de la Sierra buscaba detalles por fuera de los testimonios de quienes presenciaron la ejecución dado que ninguno de los acompañantes de Rojas Velasco se quedó en el lugar de la carrera para declarar.
Tanto el público como el equipo que acompañaba a Rojas Velasco corrieron a buscar seguridad en medio del ataque y luego se suspendieron las carreras que estaban pautadas para la jornada.
"Se da por finalizado el Rally Santa Cruz, todos los autos que están en reagrupamiento quedan liberados. Se informará qué día será la premiación", indicaron desde la Asociación Departamental de Automovilismo Deportivo de Santa Cruz en un comunicado.
Sebastián Marset, de nacionalidad uruguaya, fue arrestado en marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, en el este de Bolivia, tras pasar casi dos años prófugo de la Justicia de los Estados Unidos.
El supuesto jefe de Rojas Velasco figuraba tercero en la lista de los más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) debido a su actividad en el narcotráfico.
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