Asesinaron a un piloto de rally justo antes de comenzar una carrera y suspendieron la jornada

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Este lunes la Policía de Santa Cruz de la Sierra buscaba detalles por fuera de los testimonios de quienes presenciaron la ejecución dado que ninguno de los acompañantes de Rojas Velasco se quedó en el lugar de la carrera para declarar.

Tanto el público como el equipo que acompañaba a Rojas Velasco corrieron a buscar seguridad en medio del ataque y luego se suspendieron las carreras que estaban pautadas para la jornada.

"Se da por finalizado el Rally Santa Cruz, todos los autos que están en reagrupamiento quedan liberados. Se informará qué día será la premiación", indicaron desde la Asociación Departamental de Automovilismo Deportivo de Santa Cruz en un comunicado.

Sebastián Marset, de nacionalidad uruguaya, fue arrestado en marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, en el este de Bolivia, tras pasar casi dos años prófugo de la Justicia de los Estados Unidos.

El supuesto jefe de Rojas Velasco figuraba tercero en la lista de los más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) debido a su actividad en el narcotráfico.