Brasil: detienen a dos tenistas profesionales por gestos racistas durante un partido
Se trata de un venezolano y un colombiano que disputaban un torneo challenger en Santa Catarina, donde perdieron ante una pareja local y se enfurecieron.
Dos tenistas profesionales fueron detenidos por realizar gestos racistas tras perder un partido de dobles disputado en Brasil durante un torneo challenger (algo así como la segunda división del campeonato mundial de tenis organizado por la ATP).
Se trata del venezolano Luis David Martínez y del colombiano Cristian Rodríguez, quienes hasta el jueves participaron del Itajai Open, disputado en el estado de Santa Catarina, en el sudeste del gigante sudamericano, que distribuye 75 puntos y algo más de U$S100.000 en premios.
La dupla había perdido su partido por cuartos de final 6-7(4) 7-6(6) y 10-2 ante la pareja brasileña conformada por Igor Ribeiro Marcondes y Eduardo Ribeiro cuando se desató el incidente considerado de suma gravedad por las autoridades locales.
Los dos deportistas fueron arrestados el mismo jueves, poco después de que se retiraran del Itamirim Country Club, donde tuvo lugar el match, y trasladados a una prisión de la zona, en la que aguardaban pasar por una audiencia de custodia.
Fuentes de la Policía Militar del estado de Santa Catarina precisaron que, tras perder el encuentro, Martínez, de 36 años, dedicó al público que estaba en las gradas "gestos discriminatorios" al supuestamente imitar lo movimientos característicos de un mono.
Por su parte, Rodríguez, de 35 años, llamó "mono" a un trabajador de la institución donde se desarrolla el torneo, por lo que las autoridades del lugar formalizaron la denuncia pertinente por un hecho que, según la legislación brasileña, es de suma gravedad.
La Policía Militar se acercó al club tras recibir la denuncia, pero los jugadores ya se habían retirado, por lo que se dirigieron al hotel donde se hospedaban y fueron capturados por los hechos denunciados.
Las autoridades brasileñas presentaron cargos contra los dos tenistas por el delito de injuria racial, que en Brasil está castigado con penas de entre dos y cinco años de prisión, más el pago de una multa.
El caso de la abogada argentina en Rio
El caso de los dos tenistas se suma al de la abogada argentina Agostina Páez, quien fue formalmente acusada de realizar gestos de racismo a la salida de un bar en Río de Janeiro y tuvo que colocarse una tobillera electrónica a pedido de la Justicia local.
En las últimas horas, la mujer de 29 años se presentó en el Centro de Monitoreo para que le instalen el dispositivo en una de sus piernas, según informó la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria (SEAP), medida que fue dispuesta por la Justicia brasileña para controlar que no abandone el territorio.
La abogada santiagueña fue imputada luego de que el empleado de un bar de la zona sur de la ciudad carioca denunciara que había sido víctima de insultos racistas. Más tarde, se viralizó un video donde se ve a la joven realizando gestos y sonidos comparables con los de un mono, conductas que, de ser comprobadas, contemplan penas que van de dos a cinco años de prisión más importantes multas.
