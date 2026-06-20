Brasil: detuvieron a otras tres personas por la tragedia de una joven lanzada al vacío sin arnés

video tragedia en brasil

Quiénes son los primeros tres detenidos

En relación con esta tragedia en Brasil, tres instructores permanecen detenidos bajo prisión preventiva tras ser acusados de homicidio con dolo eventual. Se trata de Luis Felipe Feliciano Egoroff (32 años), Maicon Fernandes Cintra (42) y Vitor de Freitas Gonçalves (27), a quienes la Justicia ya les rechazó los pedidos de habeas corpus.

Según la investigación, los tres formaban parte de la organización que coordinaba saltos desde el Puente del Esqueleto (una estructura ferroviaria sin terminar) por un valor de 180 reales (alrededor de 51.000 pesos argentinos). En ese lugar, la joven Maria Eduarda perdió la vida al ser lanzada al vacío sin estar sujeta al sistema de seguridad.