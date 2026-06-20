Brasil: detuvieron a otras tres personas por la tragedia de una joven lanzada al vacío sin arnés
El trágico episodio ocurrió la semana pasada en San Pablo, cuando Maria Eduarda Rodrigues de Freitas perdió la vida en una actividad de "rope jump".
La Policía de Brasil informó este sábado que el número de arrestados ascendió a seis, luego de la detención de tres personas vinculadas a la muerte de una joven de 21 años en Limeira, estado de San Pablo. La víctima falleció al caer al vacío sin la cuerda de seguridad mientras realizaba una actividad de "rope jump".
Aunque el comisario Antonio Luis Tuckumantel señaló que por el momento no se pueden revelar detalles sobre el grado de participación de cada uno de los implicados, fuentes policiales indicaron que las detenciones buscan resguardar la investigación y evitar que se destruyan pruebas relacionadas con la explotación de esta actividad de aventura.
La tragedia que sacude a Brasil: lanzaron al vacío a una joven sin el arnés puesto
El pasado 13 de junio, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas perdió la vida tras caer desde una altura de 40 metros en el Puente del Esqueleto, un lugar que actualmente funciona como centro de deportes de aventura.
Según informó la Policía Civil, la cuerda que debía proteger a la víctima nunca llegó a tensarse, sino que quedó completamente enrollada sobre la plataforma de salto. Por su parte, los instructores no corroboraron que todo estuviera en orden y procedieron a lanzar a la joven con confianza, pensando que estaba atada.
Quiénes son los primeros tres detenidos
En relación con esta tragedia en Brasil, tres instructores permanecen detenidos bajo prisión preventiva tras ser acusados de homicidio con dolo eventual. Se trata de Luis Felipe Feliciano Egoroff (32 años), Maicon Fernandes Cintra (42) y Vitor de Freitas Gonçalves (27), a quienes la Justicia ya les rechazó los pedidos de habeas corpus.
Según la investigación, los tres formaban parte de la organización que coordinaba saltos desde el Puente del Esqueleto (una estructura ferroviaria sin terminar) por un valor de 180 reales (alrededor de 51.000 pesos argentinos). En ese lugar, la joven Maria Eduarda perdió la vida al ser lanzada al vacío sin estar sujeta al sistema de seguridad.
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