Brasil: el Partido Liberal de Flávio Bolsonaro logró 19 nuevas bancas y controlará el Senado

El Partido Liberal (PL), el espacio de ultraderecha que lidera el convicto expresidente Jair Bolsonaro, logró un resonante triunfo en las elecciones legislativas y sumó 19 nuevas bancas de las 54 que estaban en dispura en el Senado de Brasil en las elecciones celebradas el domingo. De esta manera, a partir de 2027, la bancada del PL pasará de 15 a 28 legisladores sobre un total de 81 escaños, lo que le permitirá controlar más de la tercera parte del Senado y consolidarse como la mayor fuerza parlamentaria del país en 40 años.