Brasil: el Partido Liberal de Flávio Bolsonaro logró 19 nuevas bancas y controlará el Senado
La ultraderecha de Brasil contará con un bloque de 28 senadores a quienes se sumarán aliados y podrá condicionar un eventual segundo mandato de Lula.
El Partido Liberal (PL), el espacio de ultraderecha que lidera el convicto expresidente Jair Bolsonaro, logró un resonante triunfo en las elecciones legislativas y sumó 19 nuevas bancas de las 54 que estaban en dispura en el Senado de Brasil en las elecciones celebradas el domingo. De esta manera, a partir de 2027, la bancada del PL pasará de 15 a 28 legisladores sobre un total de 81 escaños, lo que le permitirá controlar más de la tercera parte del Senado y consolidarse como la mayor fuerza parlamentaria del país en 40 años.
La contundente elección de la fuerza conservadora estuvo impulsada por victorias estratégicas en los principales distritos y por el desembarco del núcleo familiar y de aliados directos de Bolsonaro en el Congreso. En el Distrito Federal resultaron electas la exprimera dama Michelle Bolsonaro y Bia Kicis, mientras que en Santa Catarina conquistaron las dos bancas en disputa Carlos Bolsonaro y Caroline de Toni. El avance se completó con triunfos de figuras afines en estados clave como San Pablo, con Guilherme Derrite, y Rio Grande do Sul, con Marcel van Hattem.
Brasil: un Senado de derecha
Sumando el respaldo de fuerzas tradicionales aliadas como Republicanos (6 bancas) y Novo (3 bancas), el bloque cercano al PL quedará a solo cuatro votos de alcanzar la mayoría absoluta de 42 senadores, lo que permite proyectar que la derecha en su conjunto podría controlar cerca de 50 bancas desde 2027. Esta expansión del bolsonarismo se produjo fundamentalmente a expensas del tradicional 'Centrão', donde agrupaciones como el Partido Social Democrático (PSD) sufrieron un fuerte retroceso al caer de 14 a solo 5 senadores.
En la otra vereda, el Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva solo pudo conseguir seis bancas electas para mantener su piso actual de 9 senadores, al tiempo que la representación total de las fuerzas de izquierda cayó de 17 a 15 legisladores. Este escenario confirma las severas advertencias formuladas por el propio Lula durante la campaña, cuando remarcó que una mayoría derechista en el Senado transformaría la gestión pública en un permanente desafío institucional.
Si bien la presidencia del país se definirá el próximo 25 de octubre en un disputado balotaje entre el senador Flávio Bolsonaro (47,07%) y el presidente Lula da Silva (45,11%), el nuevo balance de poder parlamentario ya alteró el tablero político. Cualquiera sea el desenlace en las urnas, el Poder Ejecutivo enfrentará un Senado dominado por la ultraderecha con capacidad plena para marcar la agenda legislativa y condicionar las reformas de los próximos cuatro años.
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